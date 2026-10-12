Türkiye’nin üniter yapısını tartışmaya açıp Türklüğün “üst kimlik” olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaya yönelik hainliklerin artması Türklerin artık “titreyip kendine gelmeleri” gereğini mecburiyet haline getirmektedir. Bu sebeple, araştırmacı yazar Turan Can’ın böyle bir dönemde okurla buluşan 2 kitabı ayrı bir önem kazanmakta. Uzun yıllar TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) bünyesinde Türk dünyası ülkelerinde görev yapmış olan Turan Can’ın POST Yayınevi’nden çıkan çalışmalarının ilki, “Türkçü – Turancı Süreli Yayınlar / Maziden Âtiye”... İkincisi ise, “Türkçülerden Türkçülere Mektuplar” adlı çalışma...

Türk dünyası ve Türklük üzerine gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli görevler üstlenen ve çok sayıda çalışmaya imza atan Turan Can’ın her iki eseri de, başta araştırmacılar ve akademisyenler olmak üzere konuya ilgi duyan tüm okurlar için güvenilir bir başvuru kaynağı.

Osmanlı’nın son dönemlerinden Cumhuriyet’e uzanan süreçte Türkçü - Turancı fikir hareketinin taşıyıcı kolonlarından biri süreli yayınlar olmuştur. Türkçü - Turancı süreli yayınlar, hareketin edebî ve fikrî gelişiminin izlerini taşımanın yanı sıra dönemin siyasi ve toplumsal dönüşümlerine de ayna tutan belgelerdir. Dolayısıyla bu mirası derleyip bir bütün hâlinde sunan Turan Can’ın çalışması, Türk kültür ve fikir hayatı için önemli bir hizmet.

Kitapta söz konusu süreli yayınlar iki ana bölümde inceleniyor. Kısa ömürlü girişimlerden uzun soluklu yayınlara değin geniş bir yelpazeyi kapsayan “Türkçü – Turancı Süreli Yayınlar / Maziden Âtiye” adlı çalışma, iki asırlık birikimi tek çatı altında ortaya koyuyor. Türkiye’de süreli yayıncılığın gelişiminden Türkçülüğün kısa tarihine, ilk Türkçü kuruluşlardan dilin sadeleşmesi sürecine ve buna yön veren tarihî şahsiyetlere kadar pek çok başlık da eserin bütünlüğünü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Türkçülüğün ve Türkçü dergilerin uzun geçmişini tek bir esere sığdırmanın zorluğuna dikkat çeken Turan Can, çalışması hakkında şu bilgiyi veriyor:

“Bu çalışmada, Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyet dönemini ele aldık. Yaklaşık iki asırlık bir zaman dilimi göz önünde bulundurularak, ulaşılabilen dergiler değerlendirildi. Takdir edersiniz ki, Türkçü dergilerden bahsedilirken, Türkçülüğün geçirdiği safhalardan bahsetmemek olmazdı. Biz de çalışmamızın giriş bölümünde, Türkçülüğün gelişimi ve Türkçülüğe önemli katkıları bulunan kişilerin hizmetlerinden örnekler sunarak onlara karşı vefa borcumuzu ödemek istedik. Sonuç olarak, Türkçü-Turancı süreli yayınların iki asrını geride bırakırken, bizden öncekileri, öncü ülkü erlerini hatırlamayı ve hatırlatmayı ülkümüze karşı bir vefa ve sorumluluk sayıyorum. Türkçülük hareketinde çok ıstırap, sıkıntı ve yokluklarla, sürgünlerle aile hayatları tarumar edildiği halde, idealleri uğruna her türlü baskı ve işkenceye göğüs gererek bize ve gelecek nesillere muhteşem bir miras bıraktıkları için tüm ülkü devlerini saygı ve minnetle anıyorum.”

Turan Can’ın diğer çalışması, “Türkçülerden Türkçülere Mektuplar / Bir Demet Mektup” okurlarını, “Bir ülkü için fikirsiz heyecan ne kadar eksikse, heyecansız fikir de aynı derecede eksiktir” şiarıyla yola çıkan dava adamlarını bizzat kendi kalemlerinden dökülen satırlarla yakından tanımaya davet ediyor. Kitap, Türk fikir ve kültür hayatında derin izler bırakan isimlerin iç dünyasına ışık tutuyor. Zeki Velidi Togan, Hüseyin Nihal Atsız, Nejdet Sançar, Fethi Tevetoğlu, Hikmet Tanyu ve ömürlerini Türkçülük davasına adamış onlarca münevverin satırlarında, bir devrin fikir mücadeleleri, dostluklar, ümitler ve Türk milletine duyulan sarsılmaz bağlılık tüm açıklığıyla gözler önüne seriliyor. Türk dünyası ve Türklük üzerine önemli görevler üstlenen Turan Can’ın uzun yıllar özenle koruduğu arşivinden süzülüp gelen ve birçoğu ilk kez gün yüzüne çıkan nadide belgeler, yakın tarihimizin gölgede kalmış sayfalarını aydınlatıyor. Yayımlanan belgeler, dönemin ruhunu ve yaşanmışlıklarını kavramak isteyen okurlar için tarihî birer vesika niteliği taşıyor. Eserde mektup, kart ve diğer belgelerin yanı sıra adı geçen şahsiyetlerin biyografilerine de yer veriliyor. Bu yönüyle eser, büyük zorluklar karşısında dahi ideallerinden bir an olsun sapmayan şahsiyetlerin fikir dünyalarını ve sergiledikleri mücadeleyi anlama imkânı sunuyor.

POST Yayınevi

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CEHALETE DİKKAT!

Bilgili insanların edilgenleştiği her yerde boşluk doğar. Tabiat asla boşluk kabul etmediği için bu boşluk, görünür ve iddialı cehalet tarafından doldurulur. Bunun sonucunda cehalet güç kazanır, toplumsal sorunlar derinleşir ve yaygın bir mutsuzluk hâli ortaya çıkar. Araştırmacı yazar Nizamettin Biber yeni kitabı, “Atalet-Cehalet-Mutsuzluk Kuramı”nda ataletin bireyi ve toplumu nasıl pasifleştirdiğini, cehaletin nasıl güçlenerek toplumsal etkiler ürettiğini ve bu döngünün neden mutsuzluğu derinleştirdiğini bütüncül bir sosyolojik çerçevede çarpıcı örneklerle açıklıyor. Sahip olduğumuz bilgi, potansiyel ve imkânlar harekete dönüşmediği sürece; atalet güçleniyor, cehalet etkisini artırıyor, mutsuzluk derinleşiyor.

Peki, bu döngü kırılabilir mi?

Cevap, bilenlerin eyleme geçmesinde yatıyor.

Ceren Yayıncılık

Tel:(0284) 214 82 82

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