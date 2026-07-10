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Kaynak: İHA

Teknoloji, yapay zekâ ve mobil iletişim dünyasının küresel liderleri, 7-10 Temmuz tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen önemli bir etkinlikte bir araya geldi. Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altındaki Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından organize edilen İyilik İçin Yapay Zekâ Zirvesi’ne katılan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, iki ayrı oturumda gerçekleştirdiği konuşmalarla sektörel dönüşüme yön verecek kritik mesajlar paylaştı.

Yapay zekâ yarışında oyunun kurallarının değiştiğini belirten Dr. Ali Taha Koç, "Yapay zekâ artık sadece bir model meselesi değil, tamamen bir altyapı meselesidir. Kim altyapıya hükmederse, geleceğe de o hükmeder. Güçlü bir dijital geleceğin anahtarı yapay zekâdaysa, yapay zekânın geleceği de sağlam ve bağımsız bir altyapıdadır" sözleriyle şirketin vizyonunu ortaya koydu.

YAPAY ZEKÂNIN YÜKSELDİĞİ 5 TEMEL KATMAN

Zekâyı yalnızca veri merkezlerine hapsetmeyip gerçek dünyaya entegre etmenin kritik bir hal aldığını ifade eden Koç, yeni nesil yapay zekâ altyapısının 5 temel sütun üzerinde yükseldiğini belirtti:

Enerji

Çip ve İşlem Gücü

Veri Merkezi ve Bulut

Modeller

Uygulamalar

Şebekenin tüm bu katmanları bir araya getiren ana platform olduğunu vurgulayan Koç, enerjisini kendi üreten ve verisini kendi topraklarında işleyen ülkelerin yarının belirleyicisi olacağını ifade ederek, operasyonel milli bağımsızlık hedefine dikkat çekti.

5 STRATEJİK KATMANDA TURKCELL'İN YATIRIM YOL HARİTASI

Turkcell, Türkiye'yi dijital geleceğe taşıyacak bölgesel bir teknoloji sağlayıcısı olma hedefi doğrultusunda 5 ana katmanda şu çalışmaları yürütüyor:

1. ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yeşil Enerji Yatırımları: "Daha fazla bit, daha az watt" mottosuyla hareket eden şirket, rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerindeki aktif kurulu gücünü 99,1 MW seviyesine ulaştırdı.

Küresel Başarı: Elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan Turkcell, TIME ve Statista’nın hazırladığı World’s Best Companies in Sustainable Growth 2026 sıralamasında kendi sektöründe dünya 1’incisi oldu. Ayrıca Karbon Saydamlık Projesi (CDP) derecelendirmelerinde en yüksek not olan "A" seviyesinde yer alıyor ve 2050 yılı için net sıfır karbon hedefliyor.

2. ÇİP VE İŞLEM GÜCÜ

Çok Kaynaklı Tedarik: Doğrudan çip üretmek yerine, sistemi tek bir ekosisteme veya tedarikçiye bağımlı kılmayan esnek, açık ve dengeli teknoloji ortaklıklarına odaklanılıyor.

3. VERİ MERKEZİ VE BULUT TEKNOLOJİLERİ

Büyüyen Yatırımlar: Şirketin veri merkezi yatırımları 2026 yılı ilk çeyreği itibarıyla 598 milyon euroya ulaştı. 4 binin üzerinde firmaya hizmet sunan bulut ve veri merkezi hizmet gelirleri ise 8,5 milyar TL'ye yükseldi.

Hiper Ölçekli Bulut Dönemi: Google Cloud ile ortaklaşa hayata geçirilecek Türkiye’nin ilk hiper ölçekli bulut bölgesi sayesinde, gelişmiş bulut ve yapay zekâ yetkinlikleri yerel regülasyonlara uygun olarak Türkiye'de sunulacak; bu durum veri egemenliği adına dönüm noktası olacak.

4. YAPAY ZEKÂ MODELLERİ

Türkçe Odaklı Çözümler: Tek bir yapay zekâ modeline bağlı kalmak yerine, "doğru işe doğru model" stratejisi uygulanıyor. Türkçe dil yetenekleri gelişmiş mimarilerle müşteri deneyimi daha kişisel hale getiriliyor.

5. GÜNLÜK SÜREÇLERDE UYGULAMALAR

Yapay Zekâ ile Kodlama: Turkcell, yazılım geliştirme süreçlerindeki kod üretiminin %25’ini yapay zekâ desteğiyle yürütüyor.

Sektörel Dönüşüm: Yeni nesil chatbotlar, dijital asistanlar ve şirketin dijital yüzü "Teknocan" ile operasyonlar yapay zekâya taşınıyor. Bu çözümler; kamu, finans, savunma ve havacılık gibi stratejik sektörlerin ihtiyaçlarına göre optimize ediliyor.