“Türkçe dünyanın en zor dillerinden biri mi?” sorusu sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Bu soruya en net yanıt veren kurumlardan biri ise ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Foreign Service Institute (FSI).

FSI, ana dili İngilizce olan diplomatların bir dili “profesyonel çalışma seviyesinde” öğrenmesi için gereken ortalama süreye göre dilleri zorluk derecelerine ayırıyor.



FSI’ya göre diller kolaydan zora nasıl sıralanıyor?

Category I: En kolay diller (600–750 saat)

Bu gruptaki diller İngilizceye en yakın olanlar. Ortalama 6-9 ayda öğrenilebiliyor:

İspanyolca

Fransızca

İtalyanca

Portekizce

Hollandaca

İsveççe

Norveççe

Danca

Romence

Afrikanca

Bu dillerin ortak özelliği: benzer alfabe + benzer kelime kökenleri.



Category II: Orta kolay (750–900 saat)

Almanca

FSI Almanca’yı tek başına ayrı gruba koyuyor. Çünkü gramer yapısı daha karmaşık.



Category III: Orta zorluk (900 saat)

Endonezce

Malayca

Svahili

Bu grup İngilizceye uzak ama “çok zor” değil.



Category IV: Zor diller (1100+ saat)





Bu grupta yer alan diller, İngilizce konuşanlar için ciddi emek gerektiriyor:

Türkçe

Rusça

Lehçe

Macarca

Fince

İzlandaca

FSI’ya göre bu dillerde profesyonel seviyeye ulaşmak 44 hafta ve 1100+ saat eğitim gerektiriyor.



Category V: En zor grup (2200+ saat)

FSI’nın “super-hard languages” dediği dilleri:

Mandarin Çincesi

Arapça

Japonca

Korece

Bu diller için gereken süre 88 hafta ve 2200+ saat

Türkçe neden zor kabul ediliyor?

FSI’ya göre Türkçe’nin zor olmasının temel sebepleri şunlar:

Eklemeli yapısı (kelimelerin uzayıp gitmesi)

Kelime diziliminin İngilizceden tamamen farklı olması

Gramer kurallarının çok yoğun olması

İngilizceyle kelime benzerliğinin düşük olması

Bu yüzden İngilizce konuşan biri için Türkçe öğrenmek, İspanyolca öğrenmekten yaklaşık 2 kat daha uzun sürüyor.