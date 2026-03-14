MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen ve kişisel ya da mesleki hedefleri doğrultusunda dil becerilerini belgelendirmek isteyenler için bir çalışma başlattı.

Bu doğrultuda yabancıların dil yeterliklerini uluslararası standartlarda ölçmek üzere elektronik sınav sistemi geliştirildi.

TÜRKÇEDİL, 16 yaş ve üzeri adayların A1’den C1 seviyesine kadar okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini test edecek şekilde hazırlandı. Başvurular 16 Mart’ta başlayacak.

Sınav, bilgisayar üzerinden uygulanacak ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ile uyumlu olarak tasarlandı. Başvuru ve sınav süreci, Bakanlık tarafından yayımlanan TÜRKÇEDİL Başvuru Kılavuzu’na göre ilerleyecek.

Adaylar başvurularını ilk aşamada “https://turkcedil.meb.gov.tr”adresi üzerinden çevrimiçi gerçekleştirebilecek. Başvurular 16 Mart’ta başlayıp 10 Nisan’da sona erecek. Sınav 25 Nisan’da yapılacak.

Sınavın ölçme ve değerlendirme kalitesi, Avrupa Dil Sınavları Uygulayıcıları Derneği (ALTE) tarafından verilen Q-Mark sertifikasıyla uluslararası düzeyde tescillendi. Bu sayede sınavın teknik altyapısı, güvenilirliği ve geçerliliği onaylanmış oldu.

Sınav, iki bölüm şeklinde uygulanacak ve toplam 180 dakika sürecek. İlk bölümün ardından 10 dakikalık ara verilecek.

İlk bölümde okuma ve konuşma testleri, ikinci bölümde ise dinleme ve yazma testleri yer alacak. Okuma ve dinleme testleri çoktan seçmeli, konuşma ve yazma testleri ise açık uçlu sorulardan oluşacak.

TÜRKÇEDİL, uluslararası İngilizce dil yeterlik sınavlarının Türkçe karşılığı niteliğinde olup, Türkçenin uluslararası alanda sertifikalandırılması ve yaygınlaşması açısından önem taşıyor.

Sınavın yurt dışında Türkiye Maarif Vakfı ve Milli Eğitim Vakfına bağlı okullarda eğitim alan öğrenciler için de Türkçe yeterliliğini belgelemeye katkı sağlaması bekleniyor.