İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen soruşturmanın dördüncü aşamasında, 20 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yürütülen incelemeler; yasa dışı bahis, sahte forex platformları ve siber dolandırıcılıktan elde edilen devasa gelirlerin, profesyonelce kurgulanmış bir finansal ağ aracılığıyla aklandığını gözler önüne serdi. İstanbul’dan Panama’ya uzanan para trafiği ise soruşturmanın en çarpıcı boyutlarından biri oldu.

Örgütün, yatırımcılara “yüksek kazanç” vaadiyle kurduğu sahte forex siteleriyle binlerce kişiyi tuzağa düşürdüğü belirlendi. Sisteme giren kullanıcıların hesapları, bilinçli olarak yapılan kaldıraçlı ve ters işlemlerle kısa sürede sıfırlandı. Bununla da yetinmeyen yapı, HGS, vergi ödeme ve kontör yükleme sitelerinin birebir kopyalarını hazırlayarak vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirdi.

Yapılan ödemeler, doğrudan örgüte ait paravan şirketlerin sanal POS sistemlerine aktarıldı. Bu yöntemle hem nitelikli dolandırıcılık hem de sanal kumar faaliyetleri yürütüldü.

Soruşturma dosyasına göre, örgütün firari isimlerinden Türker Ak’ın Rusya’ya kaçtığı, yapılanmanın liderliğini ise halen tutuklu bulunan Murat Dönmezoğlu’nun üstlendiği tespit edildi.

KAPALIÇARŞI’DAKİ KİLİT YAPI: DÖVİZ BÜROLARI

Tarihi Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren Özbey (Venüs Döviz) Şirketler Grubu ile Angun Döviz bürolarının, suç gelirlerinin sisteme sokulmasında merkezi bir rol oynadığı belirlendi. Kara paraların önce kripto varlıklarda toplandığı, ardından Bahama, Malta ve Panama gibi vergi avantajı sunan ülkelere transfer edildiği saptandı.

SERHAN MARK KOHEN TÜRKAN ŞORAY’IN KIZI İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Patronlar Dünyası'nın haberinde yer alan bilgilere göre, Soruşturmanın en çok konuşulan isimlerinden biri Serhan Mark Kohen oldu. Yaklaşık 200 milyon TL’lik para aklama şüphesiyle dosyada yer alan Kohen, geçmişte Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal ile yaşadığı ilişki nedeniyle magazin gündeminde de yer almıştı. Kohen ailesinin bir üyesi olan Serhan Mark Kohen’in, finans ve teknoloji çevrelerinde perde arkasında etkili bir figür olduğu ifade ediliyor.

Dosyada adı geçen diğer önemli şüpheliler arasında Nebil Serkan Zubari, Süleyman Happani, Osman Güneş Çizmeci ve Mehmet Eyüp Oğan bulunuyor.

MASAK ve bilirkişi raporları, örgütün resmi kayıtlardan bağımsız bir muhasebe düzeni kurduğunu, paranın çok katmanlı işlemlerle (paravan şirketler, kripto platformları ve döviz büroları üzerinden) yasal ticaret görüntüsü altında dolaşıma sokulduğunu ortaya koydu. Suç gelirleriyle elde edilen toplam 340 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu: 28 araç, 41 taşınmaz, 11 konut ve 8 iş yeri.

2025 yılı boyunca devam eden operasyonlarda toplam 212 kişi gözaltına alınırken, 86 şüpheli tutuklandı. Son dalgayla birlikte el konulan toplam değerin 1 milyar TL’ye yaklaştığı bildirildi.

TARİHİ ÇARŞININ GÖLGESİNDEKİ KARANLIK

Yüzyıllardır ticaretin kalbi olan Kapalıçarşı, son yıllarda yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddialarıyla da gündeme geliyor. Bu operasyon, İstanbul’un en eski ticaret merkezlerinden birinde faaliyet gösteren paravan şirketlerin ve döviz bürolarının, küresel offshore finans ağlarıyla nasıl iç içe geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi.