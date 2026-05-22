İstanbul’da narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde sürdürülen soruşturmada, uzun süredir teknik ve fiziki takip yapan güvenlik güçleri sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda adreste arama yapıldı.

Gözaltına alınan isimler arasında yapımcı kimliğiyle tanınan Yağmur Ünal’ın yanı sıra oyuncu Semiha Bezek ve Eren Kesimer’in de bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin yapılması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Savcılık kaynaklarından soruşturmaya ilişkin resmi detay paylaşılmazken, elde edilen yeni bulgular doğrultusunda operasyonun genişleyebileceği ve gözaltı sayısının artabileceği iddia ediliyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.