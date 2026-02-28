Türkan Şoray’dan seneler sonra gelen itiraf: Meğer sette ortalık birbirine girmiş

Sahnenin etkileyici olması için köy sokaklarında lastikler yakıldığını anlatan Şoray şunları söyledi:

"Romanda köyün gerçekten yanıp yanmadığını anlamadık. Ben de köyü yakacağım dedim. Köyün sokak aralarına lastik koyduk ve yaktık. Sonra da uzaktan kamerayla çekiyoruz. Köy yanıyor gibi duruyor. Aslında köyün camisinden hoparlör ile duyurmak lazımdı. Bunu da yapmadık. Köylüler köy yanıyor diye itfaiyeye haber verdiler. İnsanlar birbirine girdi."