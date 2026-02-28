Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray, çekimler esnasında yaşadığı oldukça çarpıcı bir anısını hayranlarıyla paylaştı.
Türkan Şoray’dan seneler sonra gelen itiraf: Meğer sette ortalık birbirine girmiş
Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray, hem yönetip hem oynadığı Yaşar Kemal uyarlamasının setinde, gerçekçilik uğruna başvurdukları sıra dışı yöntemi ve çekim sonrası davul zurnayla uğurlanışının şaşırtıcı hikayesini anlattı.
Şoray, hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de kamera karşısına geçtiği projede, köyün alevler içinde kaldığı sahnenin inandırıcılığını artırmak adına alışılagelmişin dışında bir yol izlediklerini ifade etti.
Milliyet'in haberine göre, Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen yazar Yaşar Kemal'i anma etkinliklerinde konuşan Şoray, Roman uyarlaması olan filmde köyün yanma sahnesinin yer aldığını ve izleyiciyi o atmosferin içine çekmek istediklerini söyledi.
Şoray, "Roman zaten yüzyıllardır masallardan, efsanelerden süzülüp gelen bir anlatı. Biz de o duyguyu seyirciye geçirmek istedik" diye konuştu.
Sahnenin etkileyici olması için köy sokaklarında lastikler yakıldığını anlatan Şoray şunları söyledi:
"Romanda köyün gerçekten yanıp yanmadığını anlamadık. Ben de köyü yakacağım dedim. Köyün sokak aralarına lastik koyduk ve yaktık. Sonra da uzaktan kamerayla çekiyoruz. Köy yanıyor gibi duruyor. Aslında köyün camisinden hoparlör ile duyurmak lazımdı. Bunu da yapmadık. Köylüler köy yanıyor diye itfaiyeye haber verdiler. İnsanlar birbirine girdi."
Köyde geçirdiği bir aylık süre zarfında yerel halkla samimi bağlar kurduğunu belirten Şoray, çekimlerin tamamlanmasının ardından düzenlenen veda töreninde davul zurna eşliğinde uğurlanmalarının kendilerini hayrete düşürdüğünü dile getirdi.
Şoray, "Film bitti biz gidiyoruz, bir baktık davul zurna geldi. O kadar bozuldum ki sinirlerim bozuldu" dedi.