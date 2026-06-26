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Kaynak: Haber Merkezi

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yaratırken, acı haberin en derinden sarstığı isim uzun yıllar beyaz perdeyi paylaştığı rol arkadaşı Türkan Şoray oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnanır'ın vefat haberini Türkan Şoray'a menajeri Bircan Silan telefonla verdi. Haberi alan Şoray'ın fenalaştığı ve telefon görüşmesini sürdüremediği öğrenildi.

ONLARCA YAPIMDA YER ALDILAR

Türkan Şoray ile Kadir İnanır, Türk sinemasının en unutulmaz oyuncu çiftlerinden biri olarak onlarca yapımda birlikte rol aldı. Yıllar boyunca beyaz perdede büyük ilgi gören ikili, izleyicilerin hafızasında unutulmaz karakterlere hayat verdi.

Şoray ve İnanır son olarak 3 yıl önce düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali'nin 30. yıl etkinliklerinde bir araya gelmiş, el ele sahneye çıkmaları uzun süre alkışlanmış ve sinemaseverlere duygusal anlar yaşatmıştı.