Vefatının 17. yıl dönümünde ÇYDD’nin unutulmaz Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ı anma etkinlikleri, Zincirlikuyu’daki kabrinde başladı. Anma etkinliği gecesine ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Yönetim Kurulu Üyeleri, şube temsilcileri, bilim, sanat ve eğitim dünyasından çok sayıda kişi ile birlikte Türkan Saylan’ın öğrencileri ve sevenleri katıldı.

PROF. DR. AYŞE YÜKSEL: TÜRKAN SAYLAN CUMHURİYET’E BORCUNU ÖDEDİ

Duygu Demirbağ’ın sunuculuğunu üstlendiği anma gecesi, ÇYDD Genel Başkanı ve Türkan Saylan’ın yol arkadaşı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in açış konuşması ile başladı. Yüksel konuşmasında, Türkan Saylan’ın yaşamı boyunca Cumhuriyetin değerlerini korumak, bilimsel ve laik eğitimi güçlendirmek, kız çocuklarının eğitim hakkını savunmak için kararlılıkla çalıştığını vurguladı. Yüksel şunları söyledi:

“Türkan Hocamız, Cumhuriyete duyduğu sorumluluğu yaşamı boyunca emekle, kararlılıkla ve üretimle yerine getirdi. Bir hekim olarak cüzzam hastalarının yaşamına dokundu; bir Cumhuriyet kadını olarak kız çocuklarının eğitim hakkı için mücadele etti. Onun için eğitim, bir insanın kaderini değiştiren en güçlü yoldu. Bugün ulaştığımız her kız çocuğunda, destek verdiğimiz her öğrencide ve çağdaş bir gelecek için sürdürülen her çalışmada onun emeği var. ‘‘Eğer bir yerlerde bilime, demokrasiye, barışa ve aydınlığa aç bir çocuk senin ışığını bekliyorsa sönmeye hakkın yoktur. Işıyacaksın, ölüme saniyeler kalmış olsa bile’’ diyen Türkan Saylan, Cumhuriyete borcunu fazlasıyla ödedi. Bizler de onun ışığını, eğitimde fırsat eşitliği ve çağdaş yaşam mücadelesiyle geleceğe taşımayı sürdürüyoruz”

Yüksel’in konuşmasının ardından 16. Bilim ve Sanat Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Beyin ve sinir cerrahisi alanındaki özgün çalışmaları ve bilime sunduğu katkılar nedeniyle Doç. Dr. Şahin Hanalioğlu bilim alanında ödüle değer görülürken sanat alanında ise “Korkunun Kıyılarında” adlı eserinde yakın tarihin gölgesinde, savaşların ve toplumsal kırılmaların insan ruhunda bıraktığı izleri anlatan "Korkunun Kıyılarında" adlı eseriyle Buket Arbatlı sanat ödülüne değer görüldü.

Etkinlik, Piyanist Dengin Ceyhan’ın müzik dinletisiyle sona erdi.