Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal gaz boru hattı yakınlarında iki çanta içerisinde bulunan patlayıcıların olası bir sabotaj girişimine işaret ettiğine dikkati çekti.

Olayın ardından güvenlik güçlerinin geniş çaplı operasyon başlattığını açıklayan Vucic, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile de görüşerek muhtemel bir gaz kesintisi ihtimali hakkında bilgi verdi. Vucic, olayın geniş çaplı soruşturulduğunu ifade etti.

Macaristan Başbakanı Orban, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Orban, Sırp yetkililerin, Sırbistan ve Macaristan'ı birbirine bağlayan kritik doğal gaz altyapısında, patlayıcı madde ve onu infilak ettirmek için gerekli ekipmanı bulduğunu bildirdiğini aktardı. Başbakan Orban, öğleden sonra savunma konseyini acil olarak toplayacağını ifade etti.

Macaristan Uluslararası İletişimden Sorumlu Devlet Sekreteri Zoltan Kovacs, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "TürkAkım boru hattına yakın yerlerde patlayıcı madde bulundu" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Mart'ta yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa'ya zarar verdiğini ve Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına da saldırı planladığını söylemişti.

Rus enerji şirketi Gazprom, 2 Nisan'da, Ukrayna'nın TürkAkım doğal gaz boru hattına sevkiyat yapılan tesise saldırı düzenlediğini açıklamıştı.