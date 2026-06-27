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Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü görevine kısa süre önce atanan Dr. Çağlar Tabak, araç muayene hizmetlerinde 2027 yılında başlayacak yeni döneme ilişkin değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

Bakanlık ile TURKA yetkililerinin katıldığı toplantıda, Türkiye’nin 34 milyonu aşan araç parkına hizmet verecek yeni araç muayene sisteminin hazırlıkları ele alındı. Hizmet devrinin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi, istasyon planlamaları, teknolojik altyapı ve kullanıcı deneyimine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Rekor bedelle sonuçlanan araç muayene ihalesini kazanan TURKA, Ağustos 2027’den itibaren hizmetleri devralacak. Türkiye’de tekrarlarla birlikte yıllık araç muayene sayısı 16 milyona ulaşırken, bu büyük ölçek doğrultusunda geliştirilen yeni sistemin yalnızca istasyon sayısını artırmakla kalmayıp hizmetleri teknoloji odaklı bir modele dönüştürmesi hedefleniyor.

Şirket, 249 sabit istasyonda 772 muayene hattı ve şartnamede 75 adet öngörülmesine rağmen 100 mobil istasyonla hizmete başlayarak minimum 850 hatlık kapasiteye ulaşmayı planlıyor. Yeni modelde bekleme sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.

Bulut tabanlı altyapılar, veri analitiği, yapay zekâ destekli iş akışları ve dijital kullanıcı arayüzleriyle randevu ve bilgilendirme süreçlerinin tamamen dijital hale getirilmesi planlanıyor. Ayrıca daha konforlu bekleme alanları, erişilebilir istasyonlar ve kullanıcı deneyimini artıracak uygulamalar da yeni sistemin önemli unsurları arasında yer alıyor.

TURKA, yapay zekâ destekli görüntü işleme sistemleri, çok noktalı kamera altyapıları ve lazer tarayıcıların kullanılacağı örnek bir istasyonu temmuz ayı içinde İstanbul’da devreye almayı planlıyor. Aynı zamanda AR-GE merkezi olarak faaliyet gösterecek bu merkezde yeni nesil muayene teknolojileri test edilecek.

Toplantıda ayrıca çevresel sürdürülebilirlik, sıfır atık uygulamaları, TURKA Akademi kapsamında eğitim programları ve motosikletlere özel istasyonlar gibi başlıkların da ele alındığı öğrenildi.