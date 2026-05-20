19 Mayıs kutlamaları kapsamında hava gösterileri Doğupark sahili ve şehir semalarında yapıldı.
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ten 19 Mayıs şöleni: Görenlerin göğsü kabardı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun semaları, Türk Hava Kuvvetleri’nin göz bebeği akrobasi ekipleri Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ün gösterileriyle şölene dönüştü. On binlerce vatandaş sahillere akın ederek unutulmaz anlara tanıklık etti.
Haberi Paylaş
1 12
Vatandaşlar Doğupark ve sahil bandını doldururken, uçakların gökyüzünde sergilediği manevralar büyük heyecan oluşturdu.
2 12
Türk Yıldızları’nın senkronize uçuşları ile SOLOTÜRK’ün yüksek hız ve keskin dönüşlerden oluşan gösterileri izleyenlerden yoğun alkış aldı.
3 12
Gösteriler sırasında vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kaydederken, özellikle gençler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi.
4 12
Samsun semalarında görsel şölen oluşturan gösteriler, 19 Mayıs coşkusunu zirveye taşıdı.
5 12
6 12
7 12
8 12
9 12
10 12
11 12
12 12
Kaynak: İHA