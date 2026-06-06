Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Türk yıldızları İzmir’de nefes kesti

Türk yıldızları İzmir’de nefes kesti

İzmir Çiğli’de Türk Hava Kuvvetleri’nin 115’inci yıl dönümü Gençlik ve Havacılık Festivali başladı. Etkinliğe öğrenciler, veliler, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda askeri personel katıldı.

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Türk yıldızları İzmir’de nefes kesti - Resim: 1

Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali başladı.

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Türk yıldızları İzmir’de nefes kesti - Resim: 2

Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali başladı. 6-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen, gençlerin havacılık kültürünü yakından tanımaları, milli savunma bilincinin geliştirilmesi ve Türk Havacılığının gurur verici mirasının tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen festivale; öğrenciler, veliler, gaziler ve şehit aileleri, askeri personel katıldı.

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Türk yıldızları İzmir’de nefes kesti - Resim: 3

Festivalin açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu öğrencileri ve eski komutanlarla birlikte Hava Harp Okulu Marşı'nı okudu.

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Türk yıldızları İzmir’de nefes kesti - Resim: 4

Ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan hava araçlarının pist üzerindeki geçişiyle devam etti. Orgeneral Kadıoğlu, geçiş yapan hava araçlarını selamladı.

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Türk yıldızları İzmir’de nefes kesti - Resim: 5

Festival kapsamında paraşüt atlayışları gerçekleştirildi, yerli ve milli genel maksat helikopteri GÖKBEY gösteri uçuşu yaptı, sonrasında personel kurtarma tatbikatı icra edildi. Festivalde gerçekleştirilen Türk Yıldızları gösterisi nefes kesti.

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Türk yıldızları İzmir’de nefes kesti - Resim: 14
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Kaynak: DHA
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