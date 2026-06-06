Türk yıldızları İzmir’de nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali başladı. 6-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen, gençlerin havacılık kültürünü yakından tanımaları, milli savunma bilincinin geliştirilmesi ve Türk Havacılığının gurur verici mirasının tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen festivale; öğrenciler, veliler, gaziler ve şehit aileleri, askeri personel katıldı.