Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, Belçika'da düzenlenen Belçika Hava Kuvvetleri Günleri (Belgian Air Force Days) etkinliğinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşuyla organizasyonun en dikkat çeken ekiplerinden biri oldu.
Türk Yıldızları Belçika'yı büyüledi
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Belçika Hava Kuvvetleri Günleri'nde gerçekleştirdiği yaklaşık 45 dakikalık gösteri uçuşuyla binlerce izleyiciden büyük alkış aldı.Kaynak: AA
Belçika'nın Florennes Hava Üssü'nde gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan Türk Yıldızları, NF-5 Freedom Fighter uçaklarıyla sergilediği senkronize uçuşlar ve akrobasi hareketleriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
En uzun süre havada kalan ekip oldu
Yaklaşık 45 dakika süren gösteriyle organizasyonda en uzun süre havada kalan ekip olan Türk Yıldızları, performansı boyunca yüksek süratli geçişler, yakın kol uçuşları ve hassas manevraları başarıyla gerçekleştirdi.
Gösteri boyunca tribünleri dolduran binlerce havacılık tutkunu ve davetli, Türk pilotların sergilediği performansı ilgiyle takip etti. Uçuşun sonunda ekip, uzun süre ayakta alkışlandı.
Büyük ilgi gördü
Farklı ülkelerden askeri ve sivil akrobasi ekiplerinin katıldığı organizasyonda Türk Yıldızları'nın gösterisi en çok ilgi gören performanslardan biri olarak öne çıktı.
Gösteri alanındaki ziyaretçiler, Türk ekibinin disiplinli uçuşu ve senkronizasyonundan övgüyle bahsetti.
Uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil ediyor
Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri timi olarak dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen hava gösterilerine katılan Türk Yıldızları, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor.
Belçika'daki gösteri de ekibin yurt dışındaki başarılı performanslarına bir yenisini eklerken, organizasyona katılan binlerce izleyici tarafından büyük beğeni topladı.