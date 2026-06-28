Türk Yıldızları Belçika'yı büyüledi

En uzun süre havada kalan ekip oldu

Yaklaşık 45 dakika süren gösteriyle organizasyonda en uzun süre havada kalan ekip olan Türk Yıldızları, performansı boyunca yüksek süratli geçişler, yakın kol uçuşları ve hassas manevraları başarıyla gerçekleştirdi.