Real Madrid’de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, son dönemde gösterdiği performans ve attığı muazzam golle dünya gündemine oturdu.
Türk yıldız Arda Güler'den itiraf geldi... Real Madrid'e konuştu
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar geldi. Detaylar haberimizde...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İspanyol ekibinin kanalına konuşan ve dikkat çeken açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, Fenerbahçe’de forma giymiş iki ismi örnek aldığını söyledi.
İTİRAF GELDİ
İspanya La Liga’nın 28. haftasında Real Madrid’in sahasında Elche’yi konuk ettiği maçta 89. dakikada 68 metreden attığı golle gündeme gelen Arda Güler, kulübün resmi YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.
"DAHA ÖNCE DENEMİŞTİM"
Attığı golle ilgili konuşan 21 yaşındaki futbolcu, “Daha önce de denemiştim. Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum. O tarz bir vuruş kalitem var. Kaleciyi önde gördüğümde böyle vuruşlar deneyebiliyorum. Maçın içinde bir an gelişti ve uzaktan gol attım” dedi.
ÖRNEK ALDIĞI FUTBOLCULAR
Küçüklüğünde Alex de Souza’yı örnek aldığını belirten Arda Güler, şu an ise Mesut Özil ve Luka Modric’i takip ettiğini ifade etti.
Genç yıldız, “Küçüklükten beri örnek aldığım futbolcu Alex de Souza’ydı.
Şimdi biraz daha Mesut Özil ve Luka Modric’i izliyorum. Kendimi onlara benzetmeye çalışıyorum. Çok elit futbolcular” sözlerini kullandı.
SEZON RAKAMLARI
Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 44 maçta 4 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.
HALKIN BEKLENTİSİ BÜYÜK
Genç futbolcu, Türkiye adına da önemli bir değer olarak öne çıkarken, Türk futbolseverlerin de kendisinden beklentisi her geçen gün artıyor.