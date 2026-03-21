Türk yıldız Arda Güler'den itiraf geldi... Real Madrid'e konuştu

İbrahim Doğanoğlu
Real Madrid’de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, son dönemde gösterdiği performans ve attığı muazzam golle dünya gündemine oturdu.

1 9
İspanyol ekibinin kanalına konuşan ve dikkat çeken açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, Fenerbahçe’de forma giymiş iki ismi örnek aldığını söyledi.

2 9
İTİRAF GELDİ

İspanya La Liga’nın 28. haftasında Real Madrid’in sahasında Elche’yi konuk ettiği maçta 89. dakikada 68 metreden attığı golle gündeme gelen Arda Güler, kulübün resmi YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

3 9
"DAHA ÖNCE DENEMİŞTİM"

Attığı golle ilgili konuşan 21 yaşındaki futbolcu, “Daha önce de denemiştim. Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum. O tarz bir vuruş kalitem var. Kaleciyi önde gördüğümde böyle vuruşlar deneyebiliyorum. Maçın içinde bir an gelişti ve uzaktan gol attım” dedi.

4 9
ÖRNEK ALDIĞI FUTBOLCULAR

Küçüklüğünde Alex de Souza’yı örnek aldığını belirten Arda Güler, şu an ise Mesut Özil ve Luka Modric’i takip ettiğini ifade etti.

5 9
Genç yıldız, “Küçüklükten beri örnek aldığım futbolcu Alex de Souza’ydı.

6 9
Şimdi biraz daha Mesut Özil ve Luka Modric’i izliyorum. Kendimi onlara benzetmeye çalışıyorum. Çok elit futbolcular” sözlerini kullandı.

7 9
SEZON RAKAMLARI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 44 maçta 4 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

8 9
HALKIN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Genç futbolcu, Türkiye adına da önemli bir değer olarak öne çıkarken, Türk futbolseverlerin de kendisinden beklentisi her geçen gün artıyor.

9 9
Kaynak: Spor Servisi
