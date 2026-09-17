Kaynak: ANKA

ABD’nin Los Angeles kentinden emekli olduktan sonra Türk eşinin memleketi Sinop’a taşınan Craig Burns, Türk yemeklerine ve kültürüne olan hayranlığını paylaştığı videolarla geniş kitlelere ulaştırıyor. Sosyal medya hesabında kendisini "Türkiye'ye aşık bir Amerikalı" olarak tanımlayan Burns, Karadeniz’in sakin yaşam tarzına ve yöresel lezzetlerine kısa sürede uyum sağladı.

"TÜRK MUTFAĞINDA YEMEK BİR KUTLAMA"

Sinop başta olmak üzere farklı illerdeki restoranları gezerek yöresel lezzetleri deneyimleyen ve bu anları kayda alan Burns; soğuk baklavadan trileçeye, lahmacundan roka salatasına kadar pek çok lezzeti takipçilerine aktarıyor. Türk yemek kültüründeki paylaşım ruhuna dikkat çeken Burns, "Türk mutfağında yemek sadece beslenmek değil, adeta bir olay, bir kutlama" ifadelerini kullanıyor.

"AMERİKAN YEMEKLERİ FABRİKADAN ÇIKMIŞ GİBİ"

Türk mutfağını kendi ülkesinin mutfağıyla kıyaslayan Burns, Türkiye’deki yiyeceklerin çok daha taze ve doğal olduğuna vurgu yaptı. ABD’deki gıdaların çoğunlukla paketli ve işlenmiş ürünlerden oluştuğunu belirten Burns, "Türk yemekleri Amerikan yemeklerinden katbekat daha güzel. Çünkü Amerika’daki yiyecekler fabrikadan çıkmış gibi. Türkiye’de ise her şey doğal ve taze" değerlendirmesinde bulundu.

SİNOP MANTISI VE PALAMUT FAVORİSİ OLDU

Sinop’un yöresel lezzetleri arasında özellikle cevizli ve yoğurtlu Sinop mantısına bayıldığını ifade eden Amerikalı Burns, kentin balık kültürüne de değindi. Hamsiye kıyasla palamudu daha çok tercih ettiğini belirten Burns, Sinop’un doğası ve ikliminin kendisine çocukluk yıllarını geçirdiği Seattle Tacoma bölgesini hatırlattığını ve bu yüzden kente hızla bağlandığını söyledi.