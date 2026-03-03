Yeniçağ Gazetesi
03 Mart 2026 Salı
Türk yargısında yapay zeka dönemi; Söz onun, karar hakimin olacak

Türk yargısında yapay zeka dönemi; Söz onun, karar hakimin olacak

Yargı süreçlerinde dijitalleşme ve yapay zeka dönemi resmen başlıyor. Nihai karar hâlâ hakim ve yargıçlarda olacak.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Son Güncelleme:
Türk yargısında yapay zeka dönemi; Söz onun, karar hakimin olacak - Resim: 1

Türk yargısında dijital dönüşüm süreci hız kazanıyor. Otopsi raporlarından başvuru formlarına kadar birçok alanda yapay zeka destekli sistemler devreye alınacak. Amaç, süreçlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesini sağlamak.

1 6
Türk yargısında yapay zeka dönemi; Söz onun, karar hakimin olacak - Resim: 2

Otopsi ve Kriminal İncelemelerde Dijitalleşme

Gamze Erdoğan'ın haberine göre, tıbbi bulgular hızlı yorumlanacak, deliller daha hassas analiz edilecek.
Kişi raporları ve otopsi analizlerinden kriminal incelemelere kadar yapay zekâ destekli çözümler uygulanacak. Teknik raporlar kısa sürede özetlenecek ve uzmanlara karar desteği sunulacak.

2 6
Türk yargısında yapay zeka dönemi; Söz onun, karar hakimin olacak - Resim: 3

Yapay Zekâ Hâkimlerin Asistanı Olacak

Nihai karar yetkisi hâlâ yargı mensuplarında olacak.
Yapay zekâ sistemleri uzmanlara asistanlık yapacak; verileri analiz edecek, raporları özetleyecek ancak karar yetkisi hâlâ hâkim ve yargıçlarda kalacak.

3 6
Türk yargısında yapay zeka dönemi; Söz onun, karar hakimin olacak - Resim: 4

Alo Adalet Sistemiyle Başvurular Hızlanacak

Yapay zekâ başvuruları hızlı değerlendirecek ve yönlendirecek.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı “Alo Adalet” sistemi, başvuruların daha hızlı işlenmesini sağlayacak. Yapay zekâ, başvuruları ilgili birimlere yönlendirerek vatandaşların geri dönüş sürelerini kısaltacak.

4 6
Türk yargısında yapay zeka dönemi; Söz onun, karar hakimin olacak - Resim: 5

Yüksek Yargıda Teknolojik Dönüşüm

2026 Eylül’den itibaren başvuru formları yapay zekâ ile işlenecek.
Yüksek yargıda da dönüşüm başlıyor. Başvuru formları okunacak, özetlenecek ve kategorize edilecek. Yapay zekâ, Anayasa Mahkemesi’nin geçmiş kararlarından hareketle dosyalara öneriler sunacak.

5 6
Türk yargısında yapay zeka dönemi; Söz onun, karar hakimin olacak - Resim: 6

Hata Oranları Tespit Edilecek

Sistemin güvenilirliği ve doğruluğu önceden test edilecek.
Uygulamanın devreye alınmadan önce hata oranları tespit edilecek. Bu sayede sistemin güvenilirliği sağlanacak ve yanlış önerilerin önüne geçilecek.

6 6
