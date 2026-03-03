Türk yargısında yapay zeka dönemi; Söz onun, karar hakimin olacak

Otopsi ve Kriminal İncelemelerde Dijitalleşme

Gamze Erdoğan'ın haberine göre, tıbbi bulgular hızlı yorumlanacak, deliller daha hassas analiz edilecek.

Kişi raporları ve otopsi analizlerinden kriminal incelemelere kadar yapay zekâ destekli çözümler uygulanacak. Teknik raporlar kısa sürede özetlenecek ve uzmanlara karar desteği sunulacak.