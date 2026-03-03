Türk yargısında dijital dönüşüm süreci hız kazanıyor. Otopsi raporlarından başvuru formlarına kadar birçok alanda yapay zeka destekli sistemler devreye alınacak. Amaç, süreçlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesini sağlamak.
Türk yargısında yapay zeka dönemi; Söz onun, karar hakimin olacak
Yargı süreçlerinde dijitalleşme ve yapay zeka dönemi resmen başlıyor. Nihai karar hâlâ hakim ve yargıçlarda olacak.Derleyen: Aykut Metehan
Otopsi ve Kriminal İncelemelerde Dijitalleşme
Gamze Erdoğan'ın haberine göre, tıbbi bulgular hızlı yorumlanacak, deliller daha hassas analiz edilecek.
Kişi raporları ve otopsi analizlerinden kriminal incelemelere kadar yapay zekâ destekli çözümler uygulanacak. Teknik raporlar kısa sürede özetlenecek ve uzmanlara karar desteği sunulacak.
Yapay Zekâ Hâkimlerin Asistanı Olacak
Nihai karar yetkisi hâlâ yargı mensuplarında olacak.
Yapay zekâ sistemleri uzmanlara asistanlık yapacak; verileri analiz edecek, raporları özetleyecek ancak karar yetkisi hâlâ hâkim ve yargıçlarda kalacak.
Alo Adalet Sistemiyle Başvurular Hızlanacak
Yapay zekâ başvuruları hızlı değerlendirecek ve yönlendirecek.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı “Alo Adalet” sistemi, başvuruların daha hızlı işlenmesini sağlayacak. Yapay zekâ, başvuruları ilgili birimlere yönlendirerek vatandaşların geri dönüş sürelerini kısaltacak.
Yüksek Yargıda Teknolojik Dönüşüm
2026 Eylül’den itibaren başvuru formları yapay zekâ ile işlenecek.
Yüksek yargıda da dönüşüm başlıyor. Başvuru formları okunacak, özetlenecek ve kategorize edilecek. Yapay zekâ, Anayasa Mahkemesi’nin geçmiş kararlarından hareketle dosyalara öneriler sunacak.
Hata Oranları Tespit Edilecek
Sistemin güvenilirliği ve doğruluğu önceden test edilecek.
Uygulamanın devreye alınmadan önce hata oranları tespit edilecek. Bu sayede sistemin güvenilirliği sağlanacak ve yanlış önerilerin önüne geçilecek.