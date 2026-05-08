TÜRKİYE VE İTALYA ARASINDA 40 MİLYAR DOLARLIK" YENİ DÖNEM!

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen "Türkiye-İtalya İlişkileri: Kültür, Diplomasi ve Ekonomi" konferansına katılarak iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirecek mesajlar verdi. Sapienza Roma Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı toplantıda, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da yer aldı.

HEDEFİMİZ NET: 40 MİLYAR DOLAR

ATO Başkanı Gürsel Baran, 2022 yılında belirlenen 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin başarıyla aşıldığını hatırlattı. Baran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İtalya ile yeni ticaret hedefimizi 40 milyar dolar olarak açıklamıştı. İş dünyası temsilcileri olarak yeni ticaret hedefi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz, bu hedefe kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

5 MİLYAR DOLARLIK İTALYAN YATIRIMI

İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların 5 milyar doları aştığını ifade eden Baran, Türkiye’de 1.600’den fazla İtalyan firmanın faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Türk firmalarının da son yıllarda İtalya’da savunma, havacılık ve beyaz eşya gibi kritik sektörlerde önemli yatırımlara imza attığını belirtti.

ANKARA: STRATEJİK KAVŞAK NOKTASI

Ankara ekonomisine dair güncel verileri paylaşan Baran, Başkent’in 2025 yılı ihracatının 18,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. Ankara ile İtalya arasındaki 1,7 milyar dolarlık ticaret hacminin artırılması gerektiğini söyleyen Baran, yeşil enerji, yapay zeka ve akıllı şehirler gibi alanların yeni fırsatlar sunduğunu vurguladı. “Üzerinden tarihi İpek Yolu’nun geçtiği, bu nedenle ekonominin yanı sıra bilginin, fikirlerin, kültürlerin, inançların ve dinlerin etkileştiği bir yerleşim yeri olan Ankara, bugün de stratejik bir kavşak noktası" diye konuştu.

Konferans kapsamında ayrıca akademik bir iş birliğine de imza atıldı. Ankara Üniversitesi TÖMER ile Sapienza Roma Üniversitesi arasında imzalanan protokol, iki ülke arasındaki kültürel ve eğitimsel bağları güçlendirecek bir adım olarak kayıtlara geçti.