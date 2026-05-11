MÜSİAD ve Türkiye Afrika İş Dünyası Derneğince (TABA), MÜSİAD Sakarya Şubesi'nde "Afrika Heyeti İkili İş Görüşmeleri" etkinliği yaptı.

Bu kapsamda Gana'dan gelen 40 kişilik heyet ile Sakaryalı iş insanları arasında yapılan görüşmelerde inşaat, genel ticaret, makine ve tarım alanlarındaki ticari ilişkiler ve yatırımlar masaya yatırıldı.

Programı organize eden MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı İsmail Filizfidanoğlu, yurt dışından gelen satın alma heyetlerini üyeleriyle buluşturduklarını belirtti.

İş insanlarının ihracatlarını artırmak ve dünya pazarına açılmalarına vesile olmak adına programı düzenlediklerini belirten Filizfidanoğlu, "Sakaryamızın tarım, gıda, otomotiv, inşaat malzemeleri gibi faaliyet gösteren firmalarla yurt dışından gelen ticari heyeti bir araya getirerek şehrimizin ve ülkemizin ihracatına katkıda bulunmaya gayret ediyoruz." dedi.

Filizfidanoğlu, programda birbirleriyle ticaret yapabilecek firmaların ikili görüşmelerde bulunduğunu, toplantının ardından heyetle beraber fabrika ziyaretleri yapacaklarını kaydetti.