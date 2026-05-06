Türkiye ve Suudi Arabistan arasında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma” imzalandı.
Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaportlara vize muafiyeti anlaşması imzalanmasının ardından 2026 vizesiz seyahat listesi güncellendi. Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika'da çok sayıda ülkeye Türk vatandaşları vizesiz, kapıda vize veya e-vize ile giriş yapabiliyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı’nın ardından söz konusu anlaşmaya imza attı.
TÜRK VATANDAŞLARINA 2026 VİZESİZ SEYAHAT REHBERİ GÜNCELLENDİ
Türk vatandaşlarının 2026 itibarıyla vizesiz veya kapıda/e-vize ile giriş yapabildiği ülkeler listesi, turizm ve seyahat kolaylıkları kapsamında güncellendi. Liste; Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika olmak üzere farklı bölgelerde geniş bir ağı kapsıyor.
AVRUPA VE YAKIN BÖLGE
Türk vatandaşlarının en kolay seyahat edebildiği ülkeler arasında Balkanlar öne çıkıyor.
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Azerbaycan, Moldova ve Ukrayna gibi ülkelere vizesiz veya kimlikle giriş yapılabiliyor.
Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de kimlik kartıyla seyahat mümkün.
ORTA DOĞU VE ASYA
Bölgede Katar, Kırgızistan, Kazakistan, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Malezya, Tayland, Sri Lanka ve Hong Kong gibi ülkeler Türk vatandaşlarına vizesiz ya da kapıda vize imkânı sunuyor.
Singapur ise belirli süreli vizesiz giriş uyguluyor.
AMERİKA KITASI
Latin Amerika ve Karayipler’de Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Bolivya, Şili, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaika ve Dominik Cumhuriyeti gibi ülkeler vizesiz giriş imkânı sağlıyor.
Bazı ada ülkeleri ise 30 ila 90 gün arasında değişen sürelerle vize muafiyeti uyguluyor.
AFRİKA
Fas, Güney Afrika, Botsvana, Fildişi Sahili, Fildişi Sahili, Tunus, Mauritius, Seyşeller ve Fiji gibi destinasyonlar Türk vatandaşlarına vizesiz ya da kapıda vize ile seyahat imkânı tanıyor.
GENEL DEĞERLENDİRME
Güncel düzenlemelere göre Türk pasaportuyla vizesiz, kapıda vize veya e-vize ile seyahat edilebilen ülke sayısı oldukça yüksek seviyede bulunuyor.
Seyahat süresi ülkeden ülkeye değişmekle birlikte genellikle 15 ila 180 gün arasında değişiyor.