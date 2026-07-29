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Son dönemde yurt dışından gelen kargolara yönelik uygulanan katı gümrük kuralları, vatandaşları akılalmaz mağduriyetlerle karşı karşıya bırakmaya devam ediyor. Basit bir matbu evrak niteliği taşıyan düğün davetiyeleri bile artık "ithal eşya" muamelesi görüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan bir vatandaşa, Almanya'dan gönderilen düğün davetiyelerini içeren kargo için PTT tarafından resmi bir tebligat gönderildi. Gönderilen belge, Türkiye'de gümrük sisteminin geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

BİR ZARF DAVETİYE İÇİN "GÜMRÜK MÜŞAVİRİ" ŞARTI

PTT Uluslararası Posta Kargo İşleme Müdürlüğü tarafından alıcıya iletilen resmi yazıda, zarfın içerisindeki davetiyelerin teslim alınabilmesi için adeta bir şirket gibi "ithalat beyannamesi" doldurulması istendi.

Davetiyelerin, 10813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince "normal usulde serbest dolaşıma giriş rejimi" çerçevesinde ithal edilebileceği belirtildi. Belgede, bu basit kargonun teslim alınabilmesi için alıcının resmi bir gümrük müşaviriyle anlaşıp yetki vermesi ve gümrük idaresine detaylı ithalat beyannamesi sunması gerektiği vurgulandı.

7 GÜN İÇİNDE ÇÖZÜLMEZSE GERİ GÖNDERİLECEK

Uygulanan bu ağır bürokratik engelin yanı sıra, vatandaşa bir de süre ültimatomu verildi. PTT'nin tebligatında, söz konusu davetiyelerin merkezde bekleme süresinin yalnızca 7 iş günü olduğu belirtildi.

Eğer vatandaş bu süre zarfında bir gümrük müşaviri tutup, istanbul-tasragumruk@ptt.gov.tr adresine gerekli belgelerle başvurmazsa, en mutlu günlerinin habercisi olan bu davetiyeler doğrudan çıkış ülkesi olan Almanya'ya iade edilecek.