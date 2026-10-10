Önce alkış gelir. Sonra fotoğraf. Sonra bir marş. 6 Ekim 2026 akşamı AK Parti’nin resmî hesabından bir video düştü. Çöp yığını bir dağ, montajla çiçek açan bir dağa dönüşüyordu. Altında İzmir Marşı vardı: “İzmir’in dağlarında çiçekler açar.” Son karede 7 Ekim 2026 yazıyordu. Ertesi gün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a rozet takılacaktı. Takıldı da. Haziranda CHP’den istifa eden, 1 Ekim’de Beştepe’de ağırlanan başkana, Cumhurbaşkanı rozeti kendi eliyle iliştirdi.

Marş, Kurtuluş’un marşıdır. Dağlarda çiçek açsın diye söylenmiş bir türkü değil, işgale karşı verilmiş bir yemindir. O yemin, sandıkta alınamayan bir kenti transferle alınmış gibi göstermek için fon müziği yapıldı. İzmir’e yıllarca “gavur” diyenlerin bir gecede İzmir Marşı’na merak sarması manidardır. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de tam bunu söyledi: Sandıkta kazanamadığını kapkaçla alacağını sanan, marşı da beraberinde çalar. Ertesi gün Meclis’te bir AKP milletvekili aynı marşı mırıldandı. Muhalefet sıraları ayaklandı. Mırıldanan, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” demedi. Marşın kabuğu alındı, içi bırakıldı.

İşte vitrin budur. Cam temizdir. Işık iyidir. İçeride marş vardır, dışarıda marşın söylediği hiçbir şey yoktur.

Maskenin dili

Bu ülkenin en pahalı yalanı, düşmanın yalnızca karşıda durduğu yalanıdır. Karşıdaki bağırır, kamuyu yağmalar, okulu boşaltır, mahkemeyi eğip büker. Onu tanımak zor değildir. Asıl zor olan, sizin safınızda durup sizin cümlenizle konuşan, sonra o cümleyi iktidarın kulağına fısıldayandır. Maskeli yandaş budur. Yüz muhalif, refleks yandaş. Dil halkın, takvim iktidarın.

Cemil Tugay o maskenin belediye ölçeğidir. 2024’te yüzde 49,97 oyla CHP’den seçildi. 18 Haziran’da istifa etti, bağımsızım dedi. Telefonlar kapandı, Saray açıldı, 7 Ekim’de rozet takıldı. Seçmen kişiye değil, partiye ve o partinin temsil ettiği iddiaya oy vermişti. Oy, bir gecede başka bir adrese taşındı. Buna “karar değişikliği” denir. Halkın dilinde adı başkadır: Emanete ihanet.

Maskeli yandaşın sözlüğü hazırdır. Tavize “taktik” denir. İlkesizliğe “gerçekçilik” denir. Teslimiyete “toplumsal karşılık” denir. “Radikal olmayalım” der; radikal olan iktidardır. “Toplumu bölmeyelim” der; bölen, laikliği aşındırandır. “Seçmeni ürkütmeyelim” der; ürken emekli, işsiz genç, susmak zorunda kalan öğretmendir. Her geri adımı ustalık, her suskunluğu olgunluk diye satar. Halk kızdıkça o sakinleşir. Çünkü derdi hakkını almak değil, masada kalmaktır.

Vitrinin ışığı

Vitrin Atatürkçüsü daha ustalıklıdır. 10 Kasım’da sesi titrer, 11 Kasım’da “gerçekçilik” başlar. Büstü parlaktır, ilkesi soluktur. Meydanda bayrak, masada taviz. Gündüz Nutuk, gece “süreç”. İzmir Marşı da bu vitrine eklendi. Çöp dağının üstüne çiçek konduruldu, altına Kurtuluş’un nağmesi döşendi, köşeye bir tarih yazıldı. Tarih, bir başkanın parti değiştirdiği gündü. Marş, o günün reklam müziği oldu.

“Atatürk de uzlaşırdı” bu vitrinin en çok satan malıdır. Hayır. Uzlaşmazdı. Pazarlık etmezdi. Teslim olmazdı. Saltanatı, hilafeti, şeriat hukukunu ve kadını eve kapatan zihniyeti tarihe gömen adam, bugün o zihniyeti diriltenlerle aynı kareye konamaz. Konuyorsa, koyanın derdi Atatürk değil, Atatürk’ün adıyla kendine kalkan örmektir. Marşı çalan da aynı işi görür. Kabuğu alır, yemini bırakır.

Sonuç ile bahanenin yer değiştirmesi

Bir emekli marketten çıkar; poşeti hafif, yüreği ağırdır. Bir öğretmen sınıfa girer; bilim anlatacağı yerde izin ister. Bir genç diplomayı katlar, uçak bileti açar. Bir İzmirli, sandıkta verdiği oyun bir videoyla başka partiye yazıldığını görür. Bunlar kutuplaşma değildir. Bunlar sonuçtur.

Maskeli yandaş sonuca bakmaz, sese bakar. Ses yükselmesin ister. Çünkü yükselen ses masasını dağıtır. “Aşırı olmayalım” der. Aşırı olan, yurttaşın ekmeğinin küçülmesidir. “Gerilim istemeyelim” der. Gerilim, laikliğin her gün biraz daha geri çekilmesidir. “Kapıları kapatmayalım” der. Kapanan kapı, bağımsızlığın kapısıdır. İnat, bazen namustur. Özellikle satılmaması gereken şey satılırken.

Bu ülkenin yorgunluğu tesadüf değildir. Yirmi küsur yıldır süren bir karşıdevrimin eseridir. O karşıdevrim yalnız cübbesiyle, makam arabasıyla yürümedi. Onu yürütenlerin arasında “biz de Atatürkçüyüz” diyenler vardı. Susarak, meşrulaştırarak, “şimdilik idare edelim” diyerek. Karşıdaki yapar. Yanındaki “yapma demeyin, seçmen kaçar” der. Kaçan seçmen değil, ilkedir. İlke kaçınca seçmen de arkadan gider. Gittiğinde suç, ilkeyi sorana yüklenir.

Atatürkçülük bir anma programı değildir

Atatürk bir anma günü, İzmir Marşı bir fon müziği değildir. Tam bağımsızlık, bugün de borca, dayatmaya ve “başka çaremiz yok” yalanına karşı söylenir. Laiklik, yurttaşın vicdanı devletin emrine girmesin diyedir. Halkçılık, ümmet diye toplanan kalabalığın içinde kişiyi eritmemektir. Devletçilik, kamunun yağmalanmasına sessiz kalmamaktır. Devrimcilik, eskiyi özlemek değil, geri alınanı geri istemektir.

Bunların birinden vazgeçen, hepsinden vazgeçmiştir. Rozet Atatürkçülük değildir. Filtreli fotoğraf Atatürkçülük değildir. Çöp dağının üstüne kondurulmuş bir marş Atatürkçülük değildir. Bunları rafta tutup yalnızca ismi ışıklandıran, isim emanetçisidir. Emanete de ihanet etmiştir.

En büyük yalan, laiklik ile dindarlığı karşı karşıya göstermektir. Karşı karşıya olan, yurttaşın vicdanı ile siyasal İslamın iktidar hırsıdır. İnanan insan bu ülkenin sahibidir. Devleti cemaatin arka bahçesi yapan zihniyet, Cumhuriyet’in hasmıdır. Bunu söylemek kimseyi ötekileştirmez. Bunu söylememek, halkı ötekileştirir. İnanç kişinindir. Devlet herkesindir. Bunu tersine çevirenle, o tersine çevirişe “sosyoloji” diyen aynı işi görür. Biri alır. Biri “alma demeyin” der.

Kim konuşsun, kim sussun

Tarih bu tipi çok gördü. Bayramda Cumhuriyetçi, kararda pazarlıkçı. Meydanda yiğit, komisyonda uysal. Marşı mırıldanır, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” diyemez. Sonra halk kızınca “sizi anlıyorum” der. Anlamaz. Anlasa, masadan kalkardı. Cübbeyi, makamı, bağırışı tanırsınız. Tanıyamadığınız, kendi safınızda durup kendi safınızı satandır. Maskeli yandaş muhalefetin dilini çalar. Vitrin Atatürkçüsü Cumhuriyet’in yüzünü çalar. 6 Ekim videosu ikisini birden yaptı: İzmir’in marşını çaldı, İzmir’in oyunu transfer diye yazdı.

Bu memleketin asıl çoğunluğu, sessiz sandıkları kitle değildir. Bayramda alanı dolduran, 10 Kasım’da boğazı düğümlenen, çocuğuna “bu ülke senin” diyebilmek için direnen kitledir. Onlar azınlık değildir. Onları azınlık diye yaftalayanlar ya korkmuştur ya satmıştır.

Alkış bitsin. Fotoğraf insin. Vitrinin ışığı kapansın. Marş, reklam kuşağına geri verilmesin. Bu halk, pazartesi sabahı yanında duranı arıyor. Atatürk’ün adı, cebe konup çıkarılacak bir rozet değildir. İzmir Marşı, çöp dağının üstüne kondurulacak bir fon değildir. İkisi de bu ülkenin alnındaki mühürdür. Mührü taşıyan konuşsun. Mührü süs diye kullanan, o ismi ve o marşı ağzından düşürsün.

Söz, vitrinden alınır ve sahibine verilir:

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa.