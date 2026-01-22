Usta sanatçı Haldun Dormen, dün akşam 97 yaşında aramızdan ayrıldı. Bir süredir hastanede enfeksiyon tedavisi gören Dormen’in vefatı, Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğdu.
Türk tiyatrosunun duayeni Haldun Dormen'in son vasiyeti gerçekleşiyor: Cenaze programı açıklandı...
Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen’in cenaze programı netleşti. Vasiyetine uygun olarak ilk tören, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapılacak.
İlk tören, Dormen’in vasiyeti doğrultusunda 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek anma programı şeklinde gerçekleşecek. Ardından cenazesi Teşvikiye Camii’ne nakledilecek.
Teşvikiye Camii’nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Haldun Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.
Oğlu Ömer Dormen, babasının vefatını sosyal medya hesabından duyurmutu: "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır."
HALDUN DORMEN KİMDİR?
Türk tiyatrosunda Batılı anlamda tiyatro ve müzikalin öncülerinden olan Dormen, Kıbrıslı iş insanı Sait Ömer Bey ile İstanbullu paşa kızı Nimet Rüştü Hanım’ın çocuğu olarak 5 Nisan 1928’de Mersin’de doğdu.
Çocukluğunda İstanbul’a yerleşen Dormen, lise eğitimini Robert Koleji’nde tamamladı.
"Devlet sanatçısı" unvanını 1998 yılında aldı.
Küçük yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duyan Dormen, ABD’de Yale Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi gördü. Hollywood ve New York’taki deneyimlerinin ardından Türkiye’ye dönerek Muhsin Ertuğrul’un davetiyle “Cinayet Var” oyunuyla sahneye adım attı.
1955’te kurduğu Dormen Tiyatrosu, Türk tiyatro tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturdu.
"Cep Tiyatrosu" geleneğini başlatan Dormen, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Günaydın, Füsun Erbulak gibi isimleri yetiştirerek “Dormen Ekolü”nü yarattı.
1961’de sahnelediği “Sokak Kızı İrma” müzikali, Türkiye’de Batılı anlamda ilk müzikal olarak kabul edildi. “Hisseli Harikalar Kumpanyası”, “Şen Sazın Bülbülleri”, “Lüküs Hayat” gibi eserlerle müzikal tiyatroyu geniş kitlelere ulaştırdı.
“Bozuk Düzen” ve “Güzel Bir Gün İçin” filmlerini yöneten Dormen, 1966’da Altın Portakal’da “Bozuk Düzen” ile En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Müşfik Kenter) ödüllerini kazandı.
“Güzel Bir Gün İçin” filmi ise 1967’de 4. Antalya Altın Portakal’da En İyi Komedi Filmi, En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Erol Günaydın) ödüllerine değer görüldü.
"Tiyatrodan çıkarken arabamı havaya kaldırdılar"
1998’de “Devlet sanatçısı” unvanı alan Dormen, 2014’te 51. Antalya Altın Portakal’da Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü aldı.
“Sürç-ü Lisan Ettikse”, “Antrakt” ve “İkinci Perde” adlı kitaplarında anılarını paylaştı.
Bir röportajında AA muhabirine sahne sanatları hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Bu iş tutku olmadan yapılamaz. Azim lazım. Umutsuzluk yok. Umutsuzluk yaratacak durumlar olabilir. Bizim sanatçı olarak bu durumları kabul etmememiz lazım. Kendi kendinize 'Yaparsın şekerim.' diyeceksiniz."
Üniversite yıllarında ABD’deki bir hocasından büyük ders çıkardığını belirten Dormen, şunları anlatmıştı:
"Ben 8-10 yaşlarında futbol oynarken ayağımı sakatladım, sakat kaldım. Olumlu bir insan olduğum için 'Ben yaparım. Herkesten iyi dans ederim.' dedim. Futbol oynayamıyorum ya bu tür şeyleri iyi yapmaya karar verdim.
Tiyatroyu, sinemayı çok seviyorum. İyi bir yönetmen olacağım diye düşündüm. Sahneye çıkamam, ayağımda sakatlık var çünkü. Yale Üniversitesinde yönetmen olsanız bile, her hafta oyundan bir sahneyi oynamanız lazımdı.
Jül Sezar'dan bir sahne oynuyordum. Sahne boştu, yürüyordum. Benim çok yararlandığım bir öğretmenim, dersten sonra, 'İyiydin ama niye ayağınla komiklik yapıyordun. Hiç gerek yoktu.' dedi. 'Benim ayağım sakat. Ben komiklik yapmıyorum.' dedim. Kadın kıpkırmızı oldu.
Dedim ki, 'Siz bana çok önemli bir şey öğrettiniz. Demek ki ben bu ayakla sahneye çıkabilirim'. O günden beri umurumda değil. Türkiye'ye döndüm. Bir eleştirmenimiz 'Ayağın sakat, niye sahneye çıkıyorsun?' dedi. 'Ben çıkarım.' dedim ve yüzlerce oyun oynadım."
Dormen Tiyatrosu’nun kuruluşunu da şöyle aktarmıştı:"Dormen Tiyatrosu hiçbir zaman Haldun Dormen Tiyatrosu olmadı. Bizim tiyatromuz oldu. Bütün oyuncuların kurduğu tiyatro oldu. Bu yüzden hiçbir zaman benim tiyatrom diye söz etmedim. Hep bizim tiyatromuz diye söz ettim.
Ben 1960'lı yıllarda tiyatroyu kurduğumdan beri Anadolu'nun her köşesine gittim. Her yerde büyük ilgiyle karşılandım. Mesela 'Sokak Kızı İrma'nın ilk turnesi Gaziantep'teydi. Korkuyorduk. İyi anlamda, kıyametler koptu. Tiyatrodan çıkarken arabamı havaya kaldırdılar. O kadar beğendiler."
Kısa süre önce enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatan Dormen, dün hayatını kaybetti.
Haldun Dormen’in öne çıkan bazı tiyatro oyunları ve müzikalleri: “Papaz Kaçtı” (1955), “Kamp 17” (1956), “Zafer Madalyası” (1958), “Cengiz Han’ın Bisikleti” (1961), “Sokak Kızı İrma” (1961), “Şahane Züğürtler” (1963), “Paramparça” (1963), “Bulvar” (1964), “Bit Yeniği” (1965), “Uyuyan Prens” (1965), “Oliver!” (1970), “Yaygara 70” (1970), “Hisseli Harikalar Kumpanyası” (1980), “Şen Sazın Bülbülleri” (1983), “Lüküs Hayat” (1985), “Kaç Baba Kaç” (1988), “Canlar Beni Bekler” (1993), “Bir Kış Masalı” (1995), “Kantocu” (2005), “Kibarlık Budalası” (2008).