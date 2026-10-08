Türk tiyatrosunun köklü ailelerinden Uygur ailesi, acı bir haberle sarsıldı. Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un eşi, tiyatro sanatçısı Necla Uygur, 8 Ekim Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Necla Uygur'un vefatını ailesi yaptığı açıklamayla duyurdu. Acı haber, sanat camiasında üzüntü yarattı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU
Necla Uygur için 9 Ekim Cuma günü İstanbul'daki Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak.
Uygur'un naaşı, cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
NECLA UYGUR KİMDİR?
Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Necla Uygur, 2013 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Nejat Uygur'un eşiydi.
Uzun yıllar eşiyle birlikte tiyatro çalışmalarında yer alan Necla Uygur, Türk tiyatrosunun tanınmış ailelerinden birinin önemli isimleri arasında bulunuyordu.
Necla ve Nejat Uygur çiftinin Ahmet, Kemal, Behzat, Süheyl ve Süha adlarında beş çocuğu dünyaya geldi.
Çiftin çocuklarından Behzat ve Süheyl Uygur, tiyatro alanındaki çalışmalarıyla ailelerinin sanat geleneğini sürdürdü.