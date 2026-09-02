Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde

Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde

ABD Donanması, yeni firkateyn sınıfı için Türkiye’nin İSTİF sınıfı firkateyn tasarımını değerlendirmeye aldı. Müttefiklerin gemi inşa yeteneklerinden yararlanmayı hedefleyen dev proje; ABD’nin asırlık yerli üretim kuralında değişikliğe işaret ederken, Türkiye’nin savunma kapasitesini öne çıkarıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 1

ABD Beyaz Saray ve Donanma yönetimi, yeni firkateyn sınıfı için Türkiye, Güney Kore ve Japonya’nın gemi tasarımlarını incelemeye aldı.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 2

Değerlendirilen projeler arasında Türk tersanelerinde eş zamanlı inşa edilen İSTİF sınıfı firkateynler de yer alıyor.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 3

Konu, Temmuz ayındaki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin ardından öne çıktı.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 4

Plan doğrultusunda ilk iki geminin yabancı tersanelerde üretilmesi hedefleniyor. Üretimin daha sonra ABD’ye taşınması öngörülüyor.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 5

Bu adım, ABD’nin asırlık yerli üretim geleneğinden sapma anlamı taşıyor. Modelin, Finlandiya'nın ABD Sahil Güvenliği için uyguladığı yöntemle benzerlik gösterdiği belirtiliyor.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 6

ABD Donanması Yetkilisi Yüzbaşı Ron Flanders konuya ilişkin açıklama yaptı. Flanders, Başkan'ın müttefiklerin kanıtlanmış gemi inşa yeteneklerinden faydalanma talimatı verdiğini söyledi.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 7

Bu adımla yerli üretim kapasitesinin agresif şekilde artırılması amaçlanıyor. Süreç, ABD iç politikalarında tartışmalara yol açtı.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 8

Beyaz Saray, Ağustos ayında bir memorandum yayımladı. Bu belge, yabancı yapımı gemileri engelleyen kanunun "ulusal güvenlik çıkarı" istisnasıyla aşılmasına imkan tanıyor.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 9

Kongre ise bu istisnayı engellemek istiyor. Senato söz konusu maddeyi taslak metinden çıkardı. Temsilciler Meclisi ise yabancı tersanelere finansman aktarılmasını önleyen bir madde ekledi.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 10

Taslak maddelerin sonbaharda netleşmesi bekleniyor. Türkiye ise savunma sanayiinde yoğun bir üretim temposu yürütüyor.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 11

Askeri ve özel tersanelerde Türk Donanması için çok sayıda platform aynı anda inşa ediliyor. Türkiye'de devam eden ve tamamlanan mevcut üretim projeleri şu şekilde:

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 12

İSTİF Sınıfı Firkateyn: 7 adet inşa aşamasında, 1 adet görevde.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 13

HİSAR Sınıfı Açık Deniz Devriye Gemisi: 8 adet inşa aşamasında, 1 adet görevde, 1 adet ihraç edildi.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 14

TF-2000 TEPE Sınıfı Hava Savunma Muhribi: İlk geminin inşası sürüyor.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 15

TYPE-214TN REİS Sınıfı Denizaltı: 3 adet inşa aşamasında, 3 adet görevde.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 16

Ulusal Hızlı Hücum Botu: İlk geminin inşası devam ediyor.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 17

Ulusal Denizaltı (MİLDEN): İlk geminin inşası sürüyor.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 18

Ulusal Uçak Gemisi (MUGEM): 1 adet proje kapsamında.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 19

Ulusal Mayın Avcısı: 5 adet inşa ediliyor.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 20

Diğer Platformlar: Çok sayıda destek gemisi üretimi sürüyor.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 21

İhracat kanalında da hızlı bir süreç işliyor. Malezya için Haziran 2024'te sözleşmesi imzalanan 3 adet MİLGEM ADA sınıfı korvet, 4 ay içinde denize indirildi.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 22

Uçak gemisi, denizaltı, muhrip ve firkateynlerin eş zamanlı inşası, Türkiye'nin ulaştığı endüstriyel kapasiteyi gösteriyor.

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Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde - Resim: 23

(SavunmaSanayiST)

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