ABD Beyaz Saray ve Donanma yönetimi, yeni firkateyn sınıfı için Türkiye, Güney Kore ve Japonya’nın gemi tasarımlarını incelemeye aldı.
Türk tersanelerinin büyük zaferi: ABD donanması yerli firkateynin peşinde
ABD Donanması, yeni firkateyn sınıfı için Türkiye’nin İSTİF sınıfı firkateyn tasarımını değerlendirmeye aldı. Müttefiklerin gemi inşa yeteneklerinden yararlanmayı hedefleyen dev proje; ABD’nin asırlık yerli üretim kuralında değişikliğe işaret ederken, Türkiye’nin savunma kapasitesini öne çıkarıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Değerlendirilen projeler arasında Türk tersanelerinde eş zamanlı inşa edilen İSTİF sınıfı firkateynler de yer alıyor.
Konu, Temmuz ayındaki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin ardından öne çıktı.
Plan doğrultusunda ilk iki geminin yabancı tersanelerde üretilmesi hedefleniyor. Üretimin daha sonra ABD’ye taşınması öngörülüyor.
Bu adım, ABD’nin asırlık yerli üretim geleneğinden sapma anlamı taşıyor. Modelin, Finlandiya'nın ABD Sahil Güvenliği için uyguladığı yöntemle benzerlik gösterdiği belirtiliyor.
ABD Donanması Yetkilisi Yüzbaşı Ron Flanders konuya ilişkin açıklama yaptı. Flanders, Başkan'ın müttefiklerin kanıtlanmış gemi inşa yeteneklerinden faydalanma talimatı verdiğini söyledi.
Bu adımla yerli üretim kapasitesinin agresif şekilde artırılması amaçlanıyor. Süreç, ABD iç politikalarında tartışmalara yol açtı.
Beyaz Saray, Ağustos ayında bir memorandum yayımladı. Bu belge, yabancı yapımı gemileri engelleyen kanunun "ulusal güvenlik çıkarı" istisnasıyla aşılmasına imkan tanıyor.
Kongre ise bu istisnayı engellemek istiyor. Senato söz konusu maddeyi taslak metinden çıkardı. Temsilciler Meclisi ise yabancı tersanelere finansman aktarılmasını önleyen bir madde ekledi.
Taslak maddelerin sonbaharda netleşmesi bekleniyor. Türkiye ise savunma sanayiinde yoğun bir üretim temposu yürütüyor.
Askeri ve özel tersanelerde Türk Donanması için çok sayıda platform aynı anda inşa ediliyor. Türkiye'de devam eden ve tamamlanan mevcut üretim projeleri şu şekilde:
İSTİF Sınıfı Firkateyn: 7 adet inşa aşamasında, 1 adet görevde.
HİSAR Sınıfı Açık Deniz Devriye Gemisi: 8 adet inşa aşamasında, 1 adet görevde, 1 adet ihraç edildi.
TF-2000 TEPE Sınıfı Hava Savunma Muhribi: İlk geminin inşası sürüyor.
TYPE-214TN REİS Sınıfı Denizaltı: 3 adet inşa aşamasında, 3 adet görevde.
Ulusal Hızlı Hücum Botu: İlk geminin inşası devam ediyor.
Ulusal Denizaltı (MİLDEN): İlk geminin inşası sürüyor.
Ulusal Uçak Gemisi (MUGEM): 1 adet proje kapsamında.
Ulusal Mayın Avcısı: 5 adet inşa ediliyor.
Diğer Platformlar: Çok sayıda destek gemisi üretimi sürüyor.
İhracat kanalında da hızlı bir süreç işliyor. Malezya için Haziran 2024'te sözleşmesi imzalanan 3 adet MİLGEM ADA sınıfı korvet, 4 ay içinde denize indirildi.
Uçak gemisi, denizaltı, muhrip ve firkateynlerin eş zamanlı inşası, Türkiye'nin ulaştığı endüstriyel kapasiteyi gösteriyor.
(SavunmaSanayiST)