İşte bu sezonun en çok kazanan isimleri ve dizi sektöründeki "dev" bütçeli o liste:
Türk televizyonunun en çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı
Yeni yayın sezonunun başlamasıyla birlikte, ekranların sevilen yüzlerinin bölüm başına aldıkları ücretler gün yüzüne çıktı. Dudak uçuklatan rakamların havada uçuştuğu listede, sektörün dev isimleri zirvedeki yerlerini korurken genç yeteneklerin yükselişi dikkat çekiyor.Derleyen: Cemile Kurel
ZİRVENİN SAHİBİ DEĞİŞMEDİ:
Kenan İmirzalıoğlu ilk sırada Listenin en tepesinde. Her projesiyle olay yaratan Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor. Tecrübeli aktör, bölüm başına aldığı 4,5 milyon TL ile ulaşılması güç bir rekoru elinde tutuyor.
Onu, dijital ve ana akım mecraların aranan yüzü Çağatay Ulusoy 3,5 milyon TL ile takip ediyor.
GENÇ YILDIZLAR REKORA KOŞUYOR
Popüler dizilerin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, elde ettikleri başarıyı kazançlarına da yansıtmış durumda. Her iki oyuncu da bölüm başına 2,5 milyon TL alarak listenin üst sıralarına adlarını yazdırdı.
SEKTÖRÜN KAZANÇ TABLOSU
Dizi dünyasındaki dengeleri gösteren diğer isimlerin kazançları ise şu şekilde sıralandı:
Demet Özdemir 2 Milyon TL
Melis Sezen1,5 Milyon TL
Uraz Kaygılaroğlu1,5 Milyon TL
Ozan Akbaba1,5 Milyon TL
Tolga Sarıtaş1,2 Milyon TL
Deniz Can Aktaş1,2 Milyon TL
Sinem Ünsal1 Milyon TL
Sıla Türkoğlu1 Milyon TL
Devrim Özkan1 Milyon TL
Rabia Soytürk 600 Bin TL