Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı mücadelede ilk düdük yarın saat 19.30’da çalacak.
Avrupa Kupası’na deplasmanda La Laguna Tenerife karşısında başlayan Türk Telekom, İspanya temsilcisine 82-75’lik skorla mağlup olarak organizasyona yenilgiyle giriş yaptı.
Haziran 2026’da kurulan Maxima Roma ise gruptaki ilk karşılaşmasında U-BT Cluj-Napoca’yı 89-55 yenerek Avrupa Kupası macerasına galibiyetle başladı.
Başantrenör Erdem Can’ın çalıştırdığı mavi-beyazlı başkent temsilcisi, taraftarının önünde oynayacağı karşılaşmada BKT Avrupa Kupası’ndaki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.