Basketbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Türk Telekom, Ankara’da Trabzonspor’u konuk etti.

TÜRK TELEKOM İLK YARI FİNALİST OLDU

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren başkent temsilcisi, parkeden 100-77’lik net bir skorla galip ayrıldı ve Dörtlü Final biletini aldı.

SIMONOVIC VE ALLMAN ÖNE ÇIKTI

Türk Telekom’da Marko Simonovic 19 sayı ve 12 ribaundla double-double yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu. Kyle Allman 17 sayı ve 9 asistle oyuna yön verirken Doğuş Özdemiroğlu 16 sayıyla katkı sağladı.

TRABZONSPOR'DA REED SAHANIN EN SKORER OYUNCUSU OLDU

Trabzonspor cephesinde ise Marcquise Reed 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Tony Taylor 14 sayı ve 6 asistle mücadele etti.