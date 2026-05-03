Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 29. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Günün öne çıkan maçında Türk Telekom, sahasında konuk ettiği Trabzonspor’u 81-72 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

TÜRK TELEKOM BÖLÜMDE MAÇI KOPARDI

Karşılaşmanın ilk üç çeyreğinde dengeli bir oyun ortaya koyulurken son periyotta savunma sertliğini artıran Türk Telekom oyunun kontrolünü ele geçirdi. Başkent temsilcisi, bu bölümde bulduğu sayılarla farkı açarak galibiyete uzandı.

İLK DÖRT HEDEFİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte ligdeki 29. maçında 20. galibiyetini alan Türk Telekom, ilk dört sıradaki yerini sağlamlaştırma hedefini son haftaya taşıdı. Başkent ekibi, normal sezonun son maçında Manisa Basket ile karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR GERİDE KALDI

Trabzonspor ise bu sonuçla ligdeki 11. mağlubiyetini yaşadı. Karadeniz temsilcisi, bir sonraki haftada sahasında Mersin Spor’u konuk edecek.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Türk Telekom’da Kris Bankston 13 sayı ve 5 ribaundla oynarken, Michael Devoe 11 sayı ve 5 asistlik katkı sağladı. Marko Simonovic 11 sayı ve 9 ribaundla öne çıkarken, Doğuş Özdemiroğlu 10 sayı ve 7 asistle takımına katkı verdi. Jaleen Smith ise 11 sayı ve 7 ribaundla mücadele etti.

Trabzonspor cephesinde Marcquise Reed 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Joseph Girard 18 sayıyla destek verdi. Akwasi Yeboah 13 sayı üretirken Royce Hamm 9 sayı ve 8 ribaundla oynadı.

TÜRK TELEKOM 81-72 TRABZONSPOR

1. Çeyrek: 23-18

2. Çeyrek: 45-42

3. Çeyrek: 64-57

4. Çeyrek: 81-72