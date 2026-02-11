Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 18. ve son haftasında Türk Telekom, Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz’i 79-62 mağlup etti.

Bu sonuçla grubu 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle tamamlayan başkent ekibi, organizasyonda 8’li final turuna yükseldi.

Maçta iki takım da karşılıklı sayılar bulurken ilk 4 dakika konuk ekibin 9-8 üstünlüğüyle geçti. Orta bölümde sayı üretmekte zorlanan takımların ardından Türk Telekom, Smith’in üç sayılık basketiyle 13-12 öne geçti ve ilk çeyreği 20-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Smith’in üçlüğüyle başlayan Türk Telekom, NINERS Chemnitz’in 8 sayılık serisine engel olamayınca 25-23 geriye düştü. Devreye 4 dakika 55 saniye kala Usher’in basketiyle farkı 3’e (28-25) indiren başkent ekibi, kalan dakikalarda rakibin üstünlüğüne engel olamadı ve soyunma odasına 36-34 geride girdi.

Üçüncü çeyreğin başında Newman’ın üçlüğüne Simonovic ve Trifunovic’in sayılarıyla karşılık veren Türk Telekom, 42-39’luk skorla öne geçti. Savunma ve hücumda dengeyi kuran ekip, son çeyreğe 56-52 üstün girdi.

Son periyotta hem oyun hem de skor üstünlüğünü elinde tutan Türk Telekom, karşılaşmayı 79-62 kazanarak grubu galibiyetle tamamladı.