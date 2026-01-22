Türk Telekom, BKT EuroCup B Grubu'nun 15. hafta karşılaşmasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panionios'u 106-61 yenmeyi başardı.
Glyfada Makis Liougas Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz Türk Telekom, rahat bir galibiyete imza attı. İlk periyotta 17-12 geriye düşen Türk temsilcisi, yakaladığı 8-0’lık seriyle çeyreği 20-17 önde kapattı.
İkinci periyotta farkı 20 sayının üzerine çıkaran Türk Telekom, devreye 54-33 üstün girdi. Oyunun kontrolünü tamamen eline alan Türk temsilcisi, son çeyreğe 77-48 önde girerken, mücadeleyi 106-61’lik skorla kazandı.
Türk Telekom'un ABD'li basketbolcusu Kyle Allman, 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Grupta 10. galibiyetini elde eden Türk Telekom, 3. sıraya yükseldi. Son sıradaki Panionios, 13. mağlubiyetini yaşamış oldu.