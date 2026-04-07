Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final üçüncü ve son maçında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg ile karşılaşacak. Bourg-en-Bresse’deki Ekinox Salonu’nda oynanacak mücadele TSİ 20.30’da başlayacak.

Başkent ekibi, serinin ilk maçını deplasmanda 28 sayı farkla 99-71 kazanırken, Ankara’daki rövanşta JL Bourg’a 76-73 yenildi. Seride durum 1-1 ve kazanan finalde Beşiktaş GAİN ile karşılaşacak.

Türk Telekom turu geçerse organizasyon tarihinde ilk kez finalde iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Kupayı kazanan ekip, Avrupa Ligi’ne de vize alacak. Bu durumda Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’e bir Türk takımı daha katılmış olacak.

Türk Telekom şampiyon olursa, 1997-1998’den sonra Avrupa Ligi’nde mücadele etme hakkı elde edecek. Avrupa Kupası’nda Türk takımları daha önce Galatasaray (2016) ve Darüşşafaka (2018) ile iki kez şampiyonluk yaşamıştı.

Yarın Türk Telekom’un rakibini elemesi halinde, kupanın sahibi ya Türk Telekom olacak ya da Beşiktaş GAİN olacak ve Türkiye üçüncü kez Avrupa Kupası’nı kazanacak.

"DOĞRULARI SAHAYA YANSITMAK İSTİYORUZ"

Türk Telekom Genel Menajeri Önder Külçebaş, AA muhabirine, karşılaşamada "doğru oyunun" sonucu belirleyeceğini söyledi.

Başkent ekibinin serideki son iki maçının performansını değerlendiren Külçebaş, "İlk maçta kusursuza yakın yaptığımız fakat ikinci maçta yeterince uygulayamadığımız doğruları sahaya yansıtmak istiyoruz. Rakibimizin bire birlerini durdurmak ve ikinci atış sayılarını azaltmak bizim için çok önemli. İkinci maçta rakibimize verdiğimiz 15 hücum ribaundu ve kritik anlardaki ikinci atış sayıları onlara ciddi avantaj sağladı. Deplasman takımı olarak top kayıplarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hücumda ise ilk maçtaki 21 asistimizden sonra ikinci maçta 11 asistte kalmamız akıcılığımızı olumsuz etkiledi ve maçı kırmamıza engel oldu. Bu maçta boyalı alana daha çok atak ederek topu, daha çok paylaşıp doğru atışlar ile sonuçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.