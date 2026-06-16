Türk tekstil devi için iflas alarmı: Alacaklılara süre verildi

Mahkeme, Bursa’da Türk tekstil devi Doğru Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. için kambiyo senetlerine dayalı takip kapsamında açılan itirazın kaldırılması ve iflas talebine ilişkin davanın duruşmasını 7 Ekim 2026 saat 14.00’e erteledi. Süreç, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında yürütülüyor.