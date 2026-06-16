Yeniçağ Gazetesi
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Türk tekstil devi için iflas alarmı: Alacaklılara süre verildi

Bursa’da Türk tekstil devi için iflas davasında kritik aşamaya geçildi. Doğru Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında açılan davada mahkeme duruşma tarihini belirlerken, alacaklılara da 15 gün içinde harekete geçmeleri süresi verildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türk tekstil devi için iflas alarmı: Alacaklılara süre verildi - Resim: 1

Mahkeme, Bursa’da Türk tekstil devi Doğru Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. için kambiyo senetlerine dayalı takip kapsamında açılan itirazın kaldırılması ve iflas talebine ilişkin davanın duruşmasını 7 Ekim 2026 saat 14.00’e erteledi. Süreç, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında yürütülüyor.

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Türk tekstil devi için iflas alarmı: Alacaklılara süre verildi - Resim: 2

ALACAKLILAR İÇİN KRİTİK SÜRE BAŞLADI

Yapılan resmi ilanda, alacaklıların davaya müdahil olabileceği veya itiraz edebileceği belirtildi. Buna göre alacaklılar, borçlu şirketin iflas talebinin borçları geciktirme amacı taşıdığını öne sürerek davanın reddini talep edebilecek.

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Türk tekstil devi için iflas alarmı: Alacaklılara süre verildi - Resim: 3

Başvuruda bulunmak isteyen alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkemeye müracaat etmeleri gerekiyor. Bu süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

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Türk tekstil devi için iflas alarmı: Alacaklılara süre verildi - Resim: 4

SEKTÖRÜN GÖZÜ BU DOSYADA

Bursa Ticaret Sicili’ne kayıtlı olan şirketle ilgili dava, kentteki tekstil ve hazır giyim sektöründe dikkatle takip ediliyor. Özellikle tedarik zinciri ve alacaklı firmalar açısından sürecin sonuçları büyük önem taşıyor.

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Türk tekstil devi için iflas alarmı: Alacaklılara süre verildi - Resim: 5

Gözler şimdi 7 Ekim’de yapılacak iflas duruşmasına çevrildi. Mahkemenin bu kritik oturumda dosyaya ilişkin önemli kararlar alması bekleniyor.

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