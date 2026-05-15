Türkiye'de "Demokrasi ve Özgürlükler Adası – Yassıada", "15 Temmuz Demokrasi Müzesi", "15 Temmuz Şehitler Anıtı ve İslam Medeniyetleri Merkezi"nin tasarım ve uygulamasını yapan, Özbekistan başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde önemli projeler gerçekleştiren Outdoor Factory ortağı ve tasarımcısı Turaman, son projesi "Dante'nin Cehennemi" dijital sürükleyici deneyim sergisini, bizzat ünlü şairin memleketi Floransa'da hayata geçirdi.

Turaman'ın, Floransa Üniversitesinden tarihçi ve yazar Prof. Luca Azzetta'nın işbirliğiyle geliştirdiği ve mimari, grafik ve oyunculuk gibi birçok farklı disiplini bir arada bulunduran, etkileşimli, dijital destekli bu son sanat projesi, bir Türk'ün gözünden "Dante’nin Cehennemi"ni, İtalyanlar başta olmak üzere sanatseverlere aktarıyor.

'DANTE'NİN CEHENNEMİ DİJİTAL DENEYİM SERGİSİ AÇILDI'

Floransa'nın merkezindeki prestijli kültür sanat mekanı "Cattedrale dell'Immagine"de dün akşam, aralarında eski Milletvekili Ali İhsan Arslan'ın da bulunduğu çok sayıda konuğun katılımıyla yapılan özel gösterimle "Dante'nin Cehennemi" dijital deneyim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Turaman, "Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah ruhani Dante'yi, kalplerinize işleyebiliriz." dedi.

Özel gösterimi büyük ilgiyle izleyen İtalyan konuklar, sergiyi çok beğenirken, Turaman'ı da tebrik etti.

Özel gösterimin ardından AA muhabirine konuşan Outdoor Factory ortağı ve tasarımcı Sinan Turaman, Dante ve İlahi Komedya'ya ilgisinin güzel sanatlar lisesinde okuduğu dönemden bu yana var olduğunu ayrıca ailesinin de bir süredir Floransa'da yaşadığını söyledi.

Bu proje fikrinin nasıl doğduğu sorusuna Turaman, "Tema parklar yapıyorum, korku evleri yapıyorum. Bir gün bir tema park firması benden korku kasabası istediğinde, ben kendime 'niçin cehennemi yapmıyorum bir korku evinde dijital olarak' dediğimde aslında bu fikir çıktı. Saniyelik bir şeydi. Bu fikri oraya sunmadım. Bunun yeri İtalya, yani eviydi. Onun için burada Dante'yi bir şekilde İtalya'da yapmaya neredeyse mecburdum" yanıtını verdi.

Turaman, "Dante'nin Cehennemi" dijital deneyim sergisini açtıkları yerin, bir dönem Dante derslerinin de verildiği eski bir kilise olduğunu belirtti.

İtalyanların bu fikri ilk duyduklarında özellikle de bir Türk'ten gelmesi sebebiyle çok şaşırdıklarını dile getiren Turaman, "Ve çok şükür bize nasip oldu. Dünyada hiç kimsenin Dante ile alakalı bu tür bir şey yapmaması ve burada bir Dante'nin yolculuğunu 'immersive' olarak vermek bize nasip oldu. İnanıyorum ki bütün dünyada ses getirecek" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda hızla yayılan dijital deneyim sergilerinin önemine dikkati çeken Turaman, şöyle devam etti:

"Aslında herkes okumuyor. Bilgi artık kitaplarda kaldı ve maalesef hayat çok hızlı, hızlı öğrenmek gerekiyor. O yüzden dijitali kullanmak gerekiyor. Biz hep şöyle yapıyoruz, bilgi veren dijital müzeler. Dijital ve teknoloji ile klasiği birleştiriyoruz. Burada da immersive değil sadece, aşağıda bilgi var. Aslında bir lise öğrencisi geldiği zaman burada daha kolay hayal edip okuduğu dersi, daha kolay gözünün önüne getirebilecek. Turistler için de bu Dante kimmiş, 'Cehennem' ne alaka deyip ondan sonra okuyup yine bilgiye ulaşacağı bir şey. VR'de (Virtual Reality) dolaşıp 1200'lü yıllarda burası nasıldı deyip yine bilgiye gideceği bir şey. Sonuçta teknolojiyi nasıl kullandığınızla alakalı."

BİRÇOK DİSİPLİN, DOĞRU BİLGİ VE DİJİTAL HEPSİ BİR ARADA

Turaman, teknoloji ve internetin ne amaçla kullanıldığının fark yarattığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Burada iyi ve kötü nasıl kullandığınızla alakalı. Yani kalpte, ruhta siz ne hissediyorsanız teknolojiyi o şekilde kullandığınız zaman değerli ve amacına ulaştığınız bir araç aslında. Burada da Dante Immersive'i bu şekilde değerlendirmeyi düşündüm. Yani burada hem bilgiyi elde ediyorsunuz hem teknolojiyi kullanıyorsunuz hem sosyal medyada paylaşacağınız bir sürü kare var."

Bu projelerinde görüntüler ve müziklerin kendilerine ait olduğunu anlatan Turaman, "Bunun arkasında ciddi bir 'cast' var. Sadece bu bir dijital deneyim değil. Aynı zamanda bir film çekiyorsunuz, bir senaryo yazıyorsunuz. Aslında buradaki profesörle çalışmamızın sebebi o, doğru bilgiye insanları ulaştırmak. Bizim müzelerimizde, anıtlarımızda, yaptığımız işlerimizde hep bu yönde; araştırmadan, altyapısı olmadan hiçbir şeyi yapmamaya çalışıyoruz. Hatta yapmıyoruz. Burada da belki de İtalyanların bu işi sevmelerinin asıl nedeni bu." şeklinde konuştu.

Turaman, İtalyanların kendisine projeyi çok beğendiklerini söylediğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce konuştuğum birisi; 'lisede ne öğrendiysem, burada onun hatırlatma videosunu izledim' dedi. Bence, başardık diyorum. Çünkü 50 yaş üstü insanların 'keşke biz bu teknolojiye daha önce sahip olsaydık ve derslerimizde bunu görseydik daha kolay sınıfı geçerdik' dedikleri de oldu. Demek ki doğru kullandığınız zaman teknoloji güzel bir şey oluyor. Memnunum. Hepsi memnuniyetini de bana dile getirdi."

Dünyada ilk kez fikir ve yapımı Türkiye'ye ait olan "Dante'nin Cehennemi" dijital deneyim sergisi, 6 ay boyunca Floransa'nın merkezindeki turistik noktalardan Ponte Vecchio (Eski Köprü) yakınlarındaki "Cattedrale dell'Immagine"de ziyaret edilebilecek.