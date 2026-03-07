Yeniçağ Gazetesi
Türk tarım firması iflas etti: Pazarlarda pek çok ürünü bulunuyordu...

Manavgat ve bölge ekonomisinde 11 yıldır tarım, gıda ve nakliye sektörlerinde faaliyet gösteren Daş Tarım Gıda, mali darboğazı aşamayarak iflas etti.

Yüksek enflasyon ve kredi faizleri ile pek çok şirket borç batağına batmış durumda. Mali darboğaza dayanamayan şirketler ise ya konkordato ya da iflas ediyor.

Antalya Manavgat’ta 11 yıldır tarım, gıda ve nakliye alanlarında faaliyetlerini sürdüren Daş Tarım Gıda Ltd. Şti., ekonomik darboğazı aşamayarak iflas etti. Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla dev şirketin tasfiye süreci başladı.

Bölge ekonomisinde tarımsal ticaret, nakliye ve turizm ayaklarında hizmet vermek amacıyla 2015 yılında kurulan Daş Tarım Gıda, yaklaşık 11 yıllık ticari serüveninin ardından iflas noktasına geldi.

Manavgat Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 15071 sicil numarasıyla kayıtlı olan şirket, son dönemde yaşadığı mali sıkıntıları mahkeme kararıyla tescilledi.

Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi, 2024/741 Esas sayılı dosyası üzerinden yürüttüğü incelemeyi tamamladı.

Mahkeme, 09 Ocak 2026 günü saat 14.35 itibarıyla şirketin iflasına hükmetti.

İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi gereğince ilan edilen karar sonrası, şirketin mal varlıkları iflas masası tarafından yönetilerek alacaklılara paylaştırılacak.

İflas kararı Antalya bölgesinde şok etkisi yarattı.

