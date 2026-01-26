TTK, kütüphane ve arşiv kaynaklarını daha erişilebilir kılmak amacıyla dijital altyapısını hızla genişletiyor. Bu doğrultuda nadir eserler, el yazmaları, fotoğraf arşivleri ile yurt içi ve yurt dışından temin edilen elektronik kitaplar ile veri tabanları uzaktan erişime sunuluyor.

Özgen, açıklamasında çağın gerekliliklerine uygun olarak dijital altyapıyı geliştirdiklerini vurgulayarak, nadir eserler ile el yazmalarını dijitalleştirip araştırmacılara ücretsiz sunduklarını hatırlattı.

"BU YIL 27 BİN YENİ ESER DAHA EKLİYORUZ"

Yüksel Özgen, uluslararası yabancı dildeki veri tabanlarına önce deneme ardından abonelik erişimi sağladıklarını belirterek, "Daha önce erişime açtığımız yaklaşık 20 bin yabancı dilde elektronik kitap ve kaynağa bu yıl 27 bin yeni eser daha ekliyoruz. Böylece toplamda yaklaşık 50 bin elektronik kitabı ücretsiz olarak tüm okuyucularımızın hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

Kurumun geniş arşiv altyapısına sahip olduğunu ifade eden Özgen, fotoğraf albümlerinin aşamalı dijitalleştirildiğini, bugüne kadar yaklaşık 15 bin fotoğrafın erişime açıldığını ve 2026'da bu çalışmaların hız kazanacağını belirtti.

Ayrıca kütüphanede yalnızca TTK'da bulunan nadir eserler ile el yazmalarının da dijital ortama aktarıldığını kaydeden Özgen, yurt dışından abone olunan veri tabanları ve satın alınan yaklaşık 50 bin elektronik kitabın araştırmacılara ücretsiz sunulacağını açıkladı.

TTK ÜZERİNDEN MUTEFERRİQA'YA ULAŞILABİLECEK

Özgen, abonelikli veri tabanı Muteferriqa için TTK aracılığıyla ücretsiz ve uzaktan erişim sağlayan bir deneme süreci başlattıklarını aktardı.Deneme süresi boyunca platformun uzaktan erişime açık olacağını belirten Özgen, "Araştırmacılarımız ve okuyucularımız, yaklaşık 35 bin kitap ile 1400'e yakın dergi ve süreli yayın okumak için kütüphane portalımız üzerinden Muteferriqa'ya ulaşabilecek. Platformdaki eserler, 18. yüzyıldan başlayıp 20. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlıca matbu eserler." ifadelerini kullandı.

Deneme erişiminin 25 Şubat'a kadar süreceğini vurgulayan Prof. Dr. Özgen, sözlerini şöyle tamamladı:



"Türk Tarih Kurumu olarak son zamanlarda kütüphanemizi hem sayısal olarak geliştiriyoruz, yani kitap sayımızı arttırıyoruz. Hem de kütüphanemize erişimi kolaylaştırıyoruz. Hem Sıhhiye ve Bilkent Yerleşkemizdeki kütüphanelerimizi ziyaret ederek hem de uzaktan erişim yoluyla dijitalleştirdiğimiz kaynaklarımıza da yurt içinde ve yurt dışında okuyucularımızın ve araştırmacılarımızın rahatlıkla ulaşmasına imkan sağlamaya gayret ediyoruz."