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Kaynak: AA

Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından yürütülen "Her Eve Bir Tarih Kitabı" çalışması çerçevesinde hazırlanan mobil satış mağazası, Trabzonlu okuyuculara hizmet vermeye başladı. Türkiye genelindeki tüm illeri gezmesi hedeflenen tırın bu kapsamdaki 46. adresi Trabzon oldu.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda konumlandırılan mobil araçta, kuruma ait çok sayıda eser okurların incelemesine sunuluyor. Öğrenciler ve tarih tutkunları, sergilenen zengin kitap seçkisine cazip indirimlerle erişim sağlayabiliyor.

Etkinlik programı doğrultusunda Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Öksüz, yarın gerçekleştirilecek imza gününde "Trabzon Tarihi" isimli eseriyle takipçileriyle bir araya gelecek.

Mobil kitap mağazası, yarın saat 19.00'a kadar ziyaret edilebilecek.