Olay, Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli köyü Oluza mevkisi açıklarında meydana geldi. Deniz yüzeyinde şüpheli bir cisim gören vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA ALARMDA

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, olası bir tehlikeye karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak meraklı vatandaşları hızla bölgeden uzaklaştırdı.

İnceleme İçin Muhafaza Altına Alındı: Ekipler tarafından denizden çıkarılan ve yapılan ilk incelemelerde füze olabileceği değerlendirilen gizemli cisim, detaylı ve uzman incelemesi yapılmak üzere emniyetli bir şekilde muhafaza altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki hassas çalışmaları sürerken, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme ve tahkikat başlatıldığı bildirildi. Cismin menşei ve niteliği yapılacak askeri/teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.