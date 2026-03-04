Türk stoper Ozan Kabak, Hoffenheim’daki etkili performansıyla Bundesliga’da ayın oyuncusu adayları arasında yer aldı.
Milli yıldız Ozan Kabak, Bundesliga'da gururlandırmaya devam ediyor
Ozan Kabak, Hoffenheim formasıyla Bundesliga’da adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli yıldız bir başarıya daha imza attı. İşte detaylar...Derleyen: Gül Devrim Koyun
25 yaşındaki milli stoper, kariyerinde daha önce Galatasaray ve Schalke 04 gibi kulüplerde de forma giymişti ve defans hattındaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.
Genç oyuncu ile birlikte aday olan isimler arasında; Harry Kane ve Luis Diaz (Bayern Münih), Edmond Tapsoba ve Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Yan Diomande (Leipzig) yer aldı.
Milli stoper, sakatlığını atlattıktan sonra etkili bir performans sergilemeye başladı.
Bu sezon Hoffenheim formasıyla 16 resmi maçta görev alan Ozan Kabak, bu karşılaşmalarda 4 gol katkısı sağladı.
2000 doğumlu milli stoperle dünya devleri de yakından ilgileniyor.
Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ozan'a İtalya ve İspanya'dan teklifler var.
25 yaşındaki savunmacı ise geleceğiyle alakalı kararını henüz vermiş değil.
İddialara göre Alman ekibiyle olan mukavelesini uzatmayacak.
Ozan'ın gösterdiği performans Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı son derece yakından ilgilendiriyor.