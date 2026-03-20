Yeni Salihlispor’un yetiştirerek Türk futboluna kazandırdığı önemli isimlerden olan Somaspor’un kaleci antrenörü Süleyman Küçük (48), memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.



DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI



TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor’da kaleci antrenörü olarak görev yapan Küçük, Seyrantepe Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Küçük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



FUTBOL CAMİASI YASA BOĞULDU



Futbola Yeni Salihlispor’da başlayan Süleyman Küçük, kariyeri boyunca Denizlispor, Altay, Kartal, Karabük, Güngören Belediyespor ve Turgutluspor formaları giydi. 10 kez Ümit ve (A) 2 Milli Takımı’nda görev aldı. Süper Lig’de 124, Bank Asya 1. Lig’de 66, 2. Lig’de 32 ve Türkiye Kupası’nda 18 maçta görev alan Küçük, son olarak Somaspor’da kaleci antrenörü olarak çalışıyordu.

Küçük’ün ani ölümü, ailesi, sevenleri ve futbol camiasını yasa boğdu.