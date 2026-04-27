RIZA KAYAALP’TEN REKORLARLA DOLU BİR BAŞARI

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bir kez daha zirveye çıkarak tarihe geçti. Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen organizasyonda grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar rakibi Darius Attila Vitek’i 7-1 mağlup eden deneyimli sporcu, 13. Avrupa şampiyonluğunu elde ederek önemli bir rekora imza attı. Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Kayaalp, dünya şampiyonalarında ayrıca 3 gümüş ve 2 bronz; olimpiyatlarda ise 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Türkiye, bu organizasyonda toplamda 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11 madalya topladı.

GALATASARAY’DAN VOLEYBOLDA TARİHİ ZAFER

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde İtalya temsilcisi Reale Mutua Fenera’yı iki maç sonunda mağlup ederek kupayı kazandı. İlk karşılaşmayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanşı da 3-1 alarak mutlu sona ulaştı. Bu başarı, kulüp tarihindeki ilk Avrupa voleybol kupası olarak kayıtlara geçti. Başantrenör Alberto Bigarelli yönetimindeki Galatasaray, Avrupa’nın ikinci büyük organizasyonunu zirvede tamamladı.

KADIN BASKETBOLUNDA AVRUPA’DA ÇİFTE BAŞARI

Türk takımları kadın basketbolunda da Avrupa’ya damga vurdu. Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 68-55 yenerek kupaya uzandı ve tarihindeki üçüncü Avrupa Ligi şampiyonluğunu elde etti. Bu zaferle Türkiye, kulüpler düzeyinde kadın basketbolunda 10. Avrupa kupasını kazanmış oldu.

Öte yandan Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası finalinde elde ettiği skor avantajıyla şampiyonluğa ulaşarak bir diğer önemli başarıya imza attı.

HALTERDE GÜÇLÜ PERFORMANS

Türkiye, Avrupa Halter Şampiyonası’nı toplam 16 madalyayla tamamladı (4 altın, 3 gümüş, 9 bronz). Batum’da düzenlenen organizasyonda Muhammed Furkan Özbek, koparmada gümüş, silkmede Avrupa rekoruyla altın ve toplamda bir altın daha kazanarak öne çıktı. Yusuf Fehmi Genç ise 71 kiloda silkme ve toplamda iki altın, koparmada ise bronz madalya elde etti. Özbek ayrıca erkekler kategorisinde “en teknik sporcu” seçildi.

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLUNDA ZİRVE TÜRKİYE’NİN

Tekerlekli sandalye basketbolunda da Türk ekipleri Avrupa’da üstün bir performans sergiledi. Avrupa Kupası 1 finalinde Fenerbahçe İstanbul Jet, Galatasaray Fuzul’u 61-57 mağlup ederek şampiyon oldu ve Avrupa’daki başarılarına bir yenisini ekledi. Avrupa Kupası 3’te ise Beşiktaş Tüpraş, İstanbul’daki finalde İspanyol temsilcisi Deportivo Amivel’i 106-99 yenerek kupayı kazandı.

Genel tabloya bakıldığında, nisan ayı Türk sporunun uluslararası alanda ne kadar güçlü bir ivme yakaladığını açıkça gösteren bir dönem oldu.