Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü, Türkiye’nin sürdürülebilir gıda arzı, ihracat kapasitesi ve bölgesel kalkınma hedefleri açısından stratejik önemini her geçen gün daha da artırıyor. Bu yükselişin en güçlü temsilcilerinden biri olan Türk somonu, son yıllarda üretim gücü ve kalite standartlarıyla dikkat çekici bir başarı yakaladı.

Bu kapsamda, Türk somonunun hasat döneminin başlangıcını kamuoyu ile paylaşmak, ürünün bilinirliğini artırmak ve iç tüketimi teşvik etmek amacıyla 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30’da Samsun Yakakent Meydanı’nda “1. Türk Somonu Hasat Şenliği” düzenlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere; Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yakakent Belediyesi ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle gerçekleştirilecek olan organizasyon, Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği tarafından yürütülmekte; Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği’nin katkılarıyla hayata geçirilmektedir.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da programa davet edilirken teşrifleri halinde etkinliğe ayrı bir değer katması bekleniyor.

TÜRK SOMONUNUN MARKA YOLCULUĞUNA GÜÇLÜ KATKI

Düzenlenecek bu önemli etkinlik ile;

​•​Türk somonunun ülke ekonomisine sağladığı katma değerin görünürlüğünün artırılması,

​•​Ürünün marka değerinin güçlendirilmesi,

​•​Yurt içi tüketimin teşvik edilmesi,

​•​Sektör paydaşları arasında iş birliği ve dayanışmanın geliştirilmesi hedefleniyor.

Halihazırda Türkiye’de Türk somonuna yönelik iç tüketimin sınırlı düzeyde olduğu, ürünün yeterince tanınmaması nedeniyle talebin arzu edilen seviyeye ulaşamadığı biliniyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetleriyle, halkın sağlıklı ve kaliteli protein kaynaklarına erişiminin artırılması ve Türk somonunun günlük beslenme alışkanlıklarında daha fazla yer bulması amaçlanıyor.

HALKLA BULUŞMA VE GENİŞ KATILIMLI PROGRAM

Şenlik kapsamında;

​•​Üniversiteler iş birliğiyle kurulacak stantlarda yaklaşık 300 çocuğa Türk somonundan hazırlanan özel ürünler ikram edilerek erken yaşta balık tüketim alışkanlığının kazandırılması,

​•​Denizde süslenmiş tekneler eşliğinde gerçekleştirilecek sembolik hasat etkinliği ile sektör paydaşları arasında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi,

​•​Yaklaşık 2.000 vatandaşa Türk somonu ikramı ile halkla doğrudan temas kurulması,

​•​Ulusal basının katılımıyla etkinliğin ülke genelinde geniş yankı bulması planlanıyor.

SEKTÖR TÜM YÖNLERİYLE TANITILACAK

Etkinlik kapsamında ayrıca doğa ve çevre programcısı Güven İslamoğlu ile gerçekleştirilecek özel çekim ve röportaj çalışmaları ile; baraj ve deniz yetiştiricilik tesislerinden işleme tesislerine, balık unu ve yağı üretiminden yem fabrikalarına kadar sektörün tüm aşamaları kapsamlı şekilde tanıtılacak.

Bununla birlikte Türk somonu ile Norveç somonu arasında yapılacak bilimsel karşılaştırmalar da kamuoyuyla paylaşılacak, akademik perspektif güçlendirilecek.

HEDEF: 2030’DA 50 BİN TON İÇ TÜKETİM

Tüm bu çalışmaların temel hedefi; 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 15.000 ton seviyesinde olan yurt içi Türk somonu tüketimini, 2030 yılına kadar 50.000 tona çıkarmak, böylece kişi başı balık tüketimini artırmak ve toplumun sağlıklı protein kaynaklarına erişimini güçlendiriyor.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİK

Etkinlik, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi açısından da önem taşımaktadır. Japonya Büyükelçisinin davet edilmesiyle birlikte, iki ülke arasındaki su ürünleri alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, yürütülecek tanıtım faaliyetleriyle Türk somonunun kamu kurumlarının mutfaklarında daha fazla yer bulması beklenmektedir.

Program kapsamında açılışta yöresel halk oyunları gösterileri sahnelenecek, akşam saatlerinde düzenlenecek konser ile şenlik coşkusu geniş kitlelere ulaşacak.