Önce Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 40 Türk şirketinin yer aldığı heyet Şam’a gitti. Daha sonra TÜSİAD yönetimi Suriye’de Merkez Bankası’ndan Varlık Fonu’na kadar kritik kurumlarla görüşmeler yaptı. Türkiye ile Suriye arasındaki ticarette hedef 10 milyar dolar. Türk iş dünyası Suriye’yi yeniden radarına alırken masadaki asıl sorular yatırım kadar finansman, tahsilat ve hukuki güvence.
Türk şirketleri Suriye'ye gitti: 10 milyar dolar olacak
Türk iş dünyası, Suriye’nin yeniden yapılanmasında oluşacak büyük ticaret ve yatırım fırsatları için yeniden Şam’a yöneliyor. Ancak 10 milyar dolarlık ticaret hedefinin önündeki en kritik başlıklar; finansman, tahsilat, teminat ve hukuki güvence olarak öne çıkıyor.Kaynak: Diğer
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, TÜSİAD heyetinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Perihan İnci ve Fatih Kemal Ebiçlioğlu ile Ankara Temsilcisi Ü. Barış Urhan vardı.
Fakat ziyaret programına bakıldığında bunun sıradan bir iş dünyası gezisinin ötesine geçtiği görülüyor.
TÜSİAD heyeti Suriye’de Ekonomi Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın yanı sıra Merkez Bankası, Varlık Fonu, Ticaret Odaları Birliği, Sanayi Odaları Birliği ve iş dünyası örgütleriyle görüştü.
Masada Suriye’nin yeniden yapılanması, yatırım ve ticaret fırsatları, finansmana erişim, mevzuat, bürokrasi, altyapı ihtiyaçları ve dış ticaret konuşuldu.
Bu başlıkların her biri -Türk şirketlerinin Suriye’ye girerken cevap aradığı soruları da gözler önüne serdi.
TÜSİAD ziyaretinden hemen önce Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonuyla geniş bir Türk iş dünyası heyeti de Şam’a gitmişti.
Resmi açıklamalara göre programda yaklaşık 40 Türk şirketi yer aldı.
Türkiye, Şam Uluslararası Fuarı’na da 33 stantla katılım sağladı.
İnşaat, kimya, gıda, teknoloji, enerji ve sanayi Türk şirketleri açısından öne çıkan alanlar arasında.
Arka arkaya gerçekleşen bu ziyaretler Türk iş dünyasının Suriye’yi yeniden yakından incelemeye başladığına işaret ediyor.
İki ülke arasındaki ekonomik hareketliliğin arkasında büyük bir ticaret hedefi bulunuyor.
Türkiye-Suriye ticaret hacmi 2025 yılında yaklaşık 3,7 milyar dolara ulaştı.
Açıklanan hedef ise 10 milyar dolar.
Bu hedef gerçekleşirse iki ülke arasındaki ticaret bugünkü seviyesinin yaklaşık 2,7 katına çıkacak.
Ancak Suriye’nin ekonomik önemi yalnızca satılacak mallardan kaynaklanmıyor.
Yeniden inşa edilecek şehirler, enerji altyapısı, yollar, konutlar, sanayi tesisleri, lojistik hatları ve gıda üretimi önümüzdeki yıllarda çok büyük bir yatırım ihtiyacı doğurabilir.
Kerim Ülker Patronlar Dünyası'ndaki haberinde son olarak şunları yazdı:
Fırsat büyük.
Fakat risk de büyük.
Türk şirketlerinin önünde henüz cevabı tam olarak belli olmayan beş kritik soru bulunuyor:
Bir Türk şirketinin Suriye yatırımını hangi banka finanse edecek?
Tahsilatlar hangi para birimi ve hangi bankacılık sistemi üzerinden yapılacak?
Büyük projelerde teminat mekanizması nasıl işleyecek?
Yabancı yatırımcı hangi hukuki güvenceye sahip olacak?
Ticari uyuşmazlıklarda hangi hukuk ve tahkim mekanizması geçerli olacak?
Bunlara bir soru daha eklemek gerekiyor:
Suriye’nin yeniden yapılanmasının milyarlarca dolarlık faturasını kim finanse edecek?
Bu sorular cevaplanmadan Şam’a giden her Türk şirketinin yatırım yapacağını söylemek doğru olmaz.