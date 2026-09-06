Türk şirketleri Suriye'ye gitti: 10 milyar dolar olacak

Kerim Ülker Patronlar Dünyası'ndaki haberinde son olarak şunları yazdı:

Fırsat büyük.

Fakat risk de büyük.

Türk şirketlerinin önünde henüz cevabı tam olarak belli olmayan beş kritik soru bulunuyor:

Bir Türk şirketinin Suriye yatırımını hangi banka finanse edecek?

Tahsilatlar hangi para birimi ve hangi bankacılık sistemi üzerinden yapılacak?