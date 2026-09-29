Türk şirketler çıtayı yükseltiyor: Mısır’da yeni fabrika

Patronlar Dünyası’ndan Kerem Ülker’in haberine göre Eroğlu Global Holding, Mısır’daki yatırım faaliyetlerinde yeni bir aşamaya geçerken, Batı Kantara’da kurulacak Eroğlu Örme Fabrikası (EMS) için finansman desteği aldı.
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Eroğlu Global Holding’in Mısır’da hayata geçireceği 140 milyon dolarlık EMS projesine Mısırlı banka CIB tarafından 80 milyon dolarlık kredi sağlandı. Tesisin tamamlanmasıyla yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanması ve yıllık 165 milyon dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Mısır’ın özel bankalarından Commercial International Bank (CIB), proje kapsamında 80 milyon dolarlık kredi tahsis etti.
Yaklaşık 150 bin metrekarelik alana yayılan EMS projesinin yatırım tutarı 140 milyon dolar olarak belirlendi.
Yatırımın tamamlanmasıyla tesisin Mısır’ın en büyük entegre sanayi komplekslerinden biri haline gelmesi ve yaklaşık 5 bin kişiye çalışma imkânı sunması öngörülüyor.
CIB tarafından oluşturulan finansman paketi iki ayrı krediden meydana geliyor.
Paketin 75 milyon dolarlık bölümü 7 yıl vadeli orta vadeli kredi olarak, kalan 5 milyon dolarlık kısmı ise işletme sermayesi kredisi olarak sağlandı.
Sağlanan kaynak, projenin ikinci ve üçüncü aşamalarında ihtiyaç duyulacak makine ve ekipmanların alınmasında kullanılacak.
Finansman aynı zamanda Batı Kantara’daki entegre sanayi kompleksinin tamamlanmasına yönelik harcamaları da destekleyecek.
Kredi anlaşmasına CIB Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Amr El-Ganainy ile Eroğlu Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu imza attı.
Projede yalnızca iplik ve boyalı kumaş üretimi yapılması planlanmıyor. EMS tesisinin yıllık yaklaşık 24 milyon adet hazır giyim ürünü üretmesi hedefleniyor. Bu miktarın üzerindeki üretimin ise yurt dışındaki müşterilere yönlendirilmesi planlanıyor.
Tesisin tam kapasiteye ulaşması durumunda yıllık yaklaşık 165 milyon dolarlık gelir oluşturması bekleniyor.
CIB Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Amr El-Ganainy, finansman anlaşmasının Mısır’ın tekstil ve hazır giyim sektörlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalara katkı sunduğunu belirtti.
Ganainy, Türk yatırımlarının ülkenin sanayi kapasitesinin artırılması, yerli üretimin geliştirilmesi ve ihracat potansiyelinin güçlendirilmesine katkı sağladığını ifade etti.
Eroğlu Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, grubun Mısır’daki faaliyetlerinin 2007’de İsmailia’da kurulan fabrikalarla başladığını belirtti.
Eroğlu’nun verdiği bilgilere göre grup, 2009’da Damietta Serbest Bölgesi’nde 100 milyon dolarlık yatırımla DNM fabrikasını kurdu. Daha sonra 60 milyon dolarlık ilave yatırımla faaliyetlerini genişletti.
Grup, Mısır devletinden sağlanan yatırım desteği ve teşviklerin ardından Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi’nde yeni yatırımlara yöneldi.
Bu kapsamda Eroğlu Örme (EMS) ve Eroğlu Konfeksiyon fabrikaları için toplam 210 milyon dolarlık yatırım yapıldı.
Yeni yatırımlarla birlikte Eroğlu Global Holding’in Mısır’daki toplam yatırım hacminin 370 milyon dolara ulaşması hedefleniyor.