Finansal borç yapılandırma sürecinde olan Zorlu Holding, Balıkesir'deki Keşkek altın projesinin ruhsatını 7,85 milyon dolar karşılığında İngiltere merkezli ACG Metals'e sattı. Satışa konu olan sahada, güncel değeri yaklaşık 38 milyon doları bulan 300 bin tonluk altın cevheri bulunuyor. Üretimin 2027 yılında başlaması planlanıyor.
Türk şirketi 300 bin tonluk altın cevherini İngilizlere sattı
Zorlu Holding, Balıkesir'deki Keşkek altın projesinin ruhsatını 7,85 milyon dolar karşılığında İngilizlere sattı.Gülsüm Hülya Sundu
Türkiye’deki madencilik yatırımlarını hızlandıran İngiltere merkezli ACG Metals, Zorlu Holding iştiraklerinden Meta Nikel'e ait olan ve Balıkesir sınırları içinde yer alan Keşkek altın sahasının ruhsatını satın almak için bağlayıcı anlaşmayı imzaladı.
Financial Times'ın da gündeme taşıdığı satış anlaşmasına göre, ACG'nin mevcut Gediktepe operasyonlarına yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan 666 hektarlık sahanın tüm hakları 7,85 milyon dolar karşılığında İngiliz şirkete devrediliyor. Gerekli ÇED ve yasal onayların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki altın üretiminin 2027'nin ortalarında başlaması hedefleniyor.
Anlaşma kapsamında belirlenen 7,85 milyon dolarlık toplam bedelin 4 milyon dolarlık ilk taksidi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) Ekim 2026'da vermesi beklenen onayının ardından ödenecek. Geriye kalan 3,85 milyon dolarlık kısım ise 2027 yılı ortalarında tamamlanması beklenen ÇED süreçlerine bağlandı.
Ayrıca sözleşmedeki özel maddelere göre Meta Nikel, sahadan çıkarılacak altından yüzde 1 brüt gelir payı alacak. Keşfedilecek her yeni ilave rezerv için ise şirkete ons başına 60 dolar ek ödeme yapılacak.
Keşkek ocağında halihazırda ortalama 0,90 gram/ton altın tenörüne sahip, teorik değeri bugünkü fiyatlarla 38 milyon doları bulan yaklaşık 300 bin ton cevher tespit edilmiş durumda. Ancak ruhsat alanındaki potansiyel bununla sınırlı değil. Bölgede 1,5 milyon tonluk ek mineral kaynağı bulunduğu tahmin edilirken, şirketin teknik değerlendirmeleri, yapılacak yeni sondajlarla 5 ila 10 milyon ton arasında yeni cevher sahalarının ortaya çıkarılabileceğine işaret ediyor.
Sahadan çıkarılacak oksitli cevherin, ACG Metals'ın Gediktepe'deki mevcut yığın liç tesisine taşınarak işlenmesi planlanıyor. Uygulanacak özel proses sayesinde altın kazanım oranının yüzde 85 seviyesine çıkarılması öngörülüyor.