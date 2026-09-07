Türk şirketi 300 bin tonluk altın cevherini İngilizlere sattı

Keşkek ocağında halihazırda ortalama 0,90 gram/ton altın tenörüne sahip, teorik değeri bugünkü fiyatlarla 38 milyon doları bulan yaklaşık 300 bin ton cevher tespit edilmiş durumda. Ancak ruhsat alanındaki potansiyel bununla sınırlı değil. Bölgede 1,5 milyon tonluk ek mineral kaynağı bulunduğu tahmin edilirken, şirketin teknik değerlendirmeleri, yapılacak yeni sondajlarla 5 ila 10 milyon ton arasında yeni cevher sahalarının ortaya çıkarılabileceğine işaret ediyor.