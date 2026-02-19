Dünyanın önde gelen mobil oyun şirketlerinden Scopely, İstanbul merkezli “Pixel Flow!” geliştirici stüdyosunda çoğunluk hissesini satın almak üzere kesin anlaşmaya vardığını açıkladı.

Anlaşmanın finansal detayları açıklanmadı. Şirketten yapılan açıklamada şirket değerlemesinin 1 milyar doların üzerinde olduğu belirtildi. Bu gelişme, stüdyoyu resmi olarak unicorn seviyesine taşıdı.

CNBC-e’nin haberine göre, 2025’in sonunda piyasaya sürülen hibrit casual puzzle oyunu Pixel Flow!, kısa sürede 10 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Son 12 ayda, ABD’de aylık bazda en çok hasılat yapan ilk 20 mobil oyun arasına giren tek casual oyun olarak dikkat çekti.

ŞİRKET DEĞERLEMESİ 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Kurucular Kübra Gündoğan (CEO) ve Emre Çelik (CTO) liderliğindeki stüdyo, yalnızca bir yıllık olmasına rağmen geliştirdiği yenilikçi puzzle mekaniği ve hibrit gelir modeliyle mobil pazarda büyük bir ivme yakaladı. Oyunun tasarımı ve stratejik derinliği hem uygulama içi satın alma hem de reklam tabanlı gelir modeliyle geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor.

Anlaşmanın finansal detayları açıklanmasa da performansa dayalı çok yıllı bir yapı içerdiği ve şirket değerlemesinin 1 milyar doların üzerinde olduğu belirtildi. Bu gelişme, stüdyoyu resmi olarak unicorn seviyesine taşıyor.

ŞİRKETİ YÖNETMEYE DEVAM EDECEKLER

Scopely Gelirden Sorumlu Direktörü Tim O’Brien, Pixel Flow! ekibinin yaratıcılığı, hızlı iterasyon kültürü ve erken dönemde yakaladığı ticari başarıya dikkat çekerek, bu yatırımın şirketin dünya çapında güçlü ekiplerle ortaklık kurma stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

CEO Kübra Gündoğan, Pixel Flow!’un tamamen yenilikçi ve özgün bir deneyim yaratma vizyonundan doğduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Oyunculardan gelen güçlü geri dönüşler, ekibimiz için son derece motive edici. Scopely’nin global ölçekleme konusundaki deneyimi, yaratıcı bağımsızlığımızı koruyarak büyümemize katkı sağlayacak.”

Yaklaşık 20 kişilik ekip, stüdyoyu İstanbul’dan yönetmeye devam edecek. Anlaşma, Türkiye’nin EMEA bölgesindeki en dinamik oyun geliştirme merkezlerinden biri olma konumunu güçlendiriyor.

2011 yılında kurulan Scopely, mobil, web, PC ve konsol platformlarında faaliyet gösteren lider bir interaktif eğlence şirketi.

Şirket bugüne kadar 10 milyar doların üzerinde gelir elde ederken, TIME dergisi tarafından “Dünyanın En Etkili 100 Şirketi” arasında gösterildi.