Yeşilçam'a damga vuran başarılı oyuncunun vefatı, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.
'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, 'Tatar Ramazan'ın asi ruhu, 'Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sı, 'Kara Gözlüm'ün Şopen'i... Türk sinemasına unutulmaz karakterler kazandıran Kadir İnanır'ı Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kadir İnanır için Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören gerçekleştiriliyor. Anma programının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlanacak olan usta oyuncu, Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek.