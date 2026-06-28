Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Yeşilçam'a damga vuran başarılı oyuncunun vefatı, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. İnanır'ın yakın dostları ve meslektaşları, A Haber ekranlarında usta sanatçıyla ilgili duygu ve anılarını paylaştı.

Kadir İnanır için ilk tören saat 13.00'te Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Anma programının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlanacak olan usta oyuncu, Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek.