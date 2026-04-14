Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk sinemasının yerel ve küresel ölçekteki gücünü artırmak adına 2026 yılı finansman paketini açıkladı. Yapılan resmi duyuruya göre, sinema sektörünün farklı branşlarından 57 seçkin projeye toplamda 245 milyon TL tutarında doğrudan nakit desteği aktarılacak. Bu hamle, yerli üretimin niteliğini yükseltmeyi ve uluslararası festivallerde Türkiye imzasını güçlendirmeyi hedefliyor.

NURİ BİLGE CEYLAN’DAN YENİ MÜJDE: “YORGUN GÜNEŞ”

Açıklanan destek paketinin en dikkat çekici maddelerinden biri, dünya sinemasının saygın isimlerinden, Altın Palmiye ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi oldu. Ceylan’ın “Yorgun Güneş” adlı yapımı, Bakanlık tarafından desteklenen projeler arasında yer alarak Türk sinemasının küresel vitrinindeki yerini sağlamlaştırma vizyonunun bir parçası oldu. Destekleme Kurulu, hem tecrübeli ustaların üretimlerini sürdürmesini hem de sektöre taze kan sağlayan yeni yeteneklerin önünün açılmasını stratejik bir öncelik olarak belirledi.

ANİMASYON SEKTÖRÜ KÜRESEL REKABETE HAZIRLANIYOR

Bakanlığın 2026 ajandasında animasyon dünyası stratejik bir yatırım alanı olarak konumlanıyor. Artık sadece yerel çocuk izleyiciyi değil, dünya pazarını hedefleyen yerli animasyonlar, teknolojik dönüşümle birlikte ciddi bir ivme kazandı. Bu kapsamda;

Aslan Hürkuş Tüm Kahramanlar

Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot

Şeker Fareler – Başlangıç

Son Peygamber-Hicret gibi projeler, bu yılın en yüksek bütçeli desteklerinden pay alan yapımlar arasında yerini aldı.

BELGESEL SİNEMADA NİTELİKSEL SIÇRAMA

Gerçek hikâyelerin izini süren belgesel sinemacılar da 2026 bütçesinden unutulmadı. Mart ayı itibarıyla alınan kararlar doğrultusunda, 30 farklı belgesel film projesine 12 milyon 590 bin liralık bir kaynak ayrıldı. Geçtiğimiz yıla oranla ciddi bir artış gösteren bu rakamlar, Türkiye’nin kültürel belleğini kayıt altına alan projelerin teşvik edilmesi açısından kritik bir önem taşıyor.

NİSAN İTİBARIYLA GEÇEN YILIN REKORU YAKALANDI

Sinema Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre, 2026’nın henüz ilk çeyreği geride kalmışken desteklenen toplam proje sayısı 215’e, sağlanan toplam tutar ise 302 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakamlarla birlikte, geçtiğimiz yılın toplam destek hacmine şimdiden ulaşılmış oldu.

DESTEK TAKVİMİ YIL BOYU SÜRECEK

Sektöre yönelik müjdeler yalnızca bu paketle sınırlı değil. Bakanlık, sinemanın tüm bileşenlerini kapsayan destek sürecini yılın ikinci yarısında da sürdürecek:

Eylül Ayında: Kısa film, senaryo yazımı, animasyon yapım ve proje geliştirme türleri masaya yatırılacak.

Ekim Ayında: Uzun metrajlı sinema filmleri, çekim sonrası (post-prodüksiyon) süreçler ve ortak yapımlara yönelik yeni destek kararları ilan edilecek.