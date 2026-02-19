Festival takvimiyle eş zamanlı düzenlenen EFM’de yapılan yoğun görüşmelerde Türk sinemasının ortak yapım, proje geliştirme, satış ve dağıtım alanlarındaki güçlü potansiyeli vurgulandı.

Festival programında Türk filmleri farklı bölümlerde izleyici karşısına çıktı. Ana Yarışma (Competition) bölümünde Emin Alper imzalı “Kurtuluş” gösterildi. Banu Sıvacı’nın “Hear the Yellow” adlı filmi Forum, Burak Çevik’in “İki Laborantın Yorgun Saatleri” adlı çalışması Forum Expanded, Dalya Keleş’in “Yerçekimi” ise Generation Kplus bölümünde dünya prömiyerlerini gerçekleştirdi.

TÜRKİYE STANDI PROFESYONELLERİN BULUŞMA MERKEZİ OLDU

EFM boyunca kurulan Türkiye standı, uluslararası yapımcılar, satış ajansları, dağıtımcılar, festival yöneticileri ve fon kuruluşları için önemli bir buluşma noktası haline geldi.

Stantta mevcut işbirlikleri masaya yatırılırken yeni ortak yapım fırsatları da detaylı biçimde ele alındı. Güncel projeler ile uluslararası dolaşım potansiyeli yüksek yapımlar sektör profesyonellerine tanıtıldı.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Başkanı Ogün Şanlıer, EFM süresince çok sayıda uluslararası paydaşla bir araya gelerek temaslarda bulundu.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı koordinasyonundaki Türkiye standı, ülkenin sanatsal çeşitliliğinin yanı sıra üretim kapasitesi, teknik altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve küresel çekim merkezi olma gücünü de kapsamlı biçimde yansıttı.

“TURKİSH CİNEMA 2026” KATALOĞU SEKTÖRLE BULUŞTU

EFM’de “Turkish Cinema 2026” kataloğu da tanıtıldı. Son iki yılda tamamlanan yerli uzun metraj, belgesel ve kısa filmlerin yanı sıra yapım, dağıtım ve ortak yapım şirketlerinin yer aldığı katalogda projelere dair ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Türkiye standı çevresinde yürütülen görüşmelerin önümüzdeki dönemde ortak yapım projeleri, geliştirme süreçleri ile satış ve dağıtım anlaşmalarına zemin oluşturması amaçlanıyor.